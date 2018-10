Ali Bongo déclaré ‘’mort’’, c’est le Cameroun de Biya qui tousse (copie)

En Afrique, le ridicule ne tue pas. Un organe camerounais a annoncé que le président gabonais hospitalisé à Ryad est décédé. La novelle a fait le tour du web et provoqué l’ire du régime du président Paul Biya -qui vient de décrocher un 7è mandat avec plus de 71% de voix- qui n’a trouvé mieux que de pondre un communiqué dans lequel il dément la mort de Bongo mais annonce de sévères sanctions contre l’organe. Et si cette annonce ne gênait pas le régime grabataire camerounais…

