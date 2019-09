Le blogueur Alimou Sow scanne la lettre risible de Mory Sangaré et le discours du chef de l’Etat

La lettre pleine de carapaces de tortue du ministre de l’Education nationale et de l’Alphabétisation Mory Sangaré et l’adresse à la Nation du président Alpha Condé ont été mises au scanner du blogueur-accrocheur Alimou Sow. Serrez bien vos dents…

En matière de contenus rédactionnels indigestes, la semaine qui s’achève est à marquer d’une pierre blanche dans notre pays.

Dans un écrit daté du 4 septembre et dont on a du mal à déterminer la nature (lettre ? circulaire ? note de service ? mémorandum ? manifeste ?) le ministre de l’Enseignement pré-universitaire, Mory Sangaré, se comporte à l’égard des règles d’orthographe et de grammaire tel un éléphant enragé dans un magasin de porcelaine. Certains, sur les réseaux sociaux, ont tenté de faire l’inventaire des dégâts : sur la forme, 11 fautes grossières, y compris sur le nom de famille du ministre ; sur le fond, c’est le Triangle des Bermudes de l’incohérence et de l’amateurisme où personne n’a osé s’aventurer. C’était l’entrée.

Le soir, à l’heure du dîner, c’est la Présidence de la République qui a servi « l’adresse à la nation du Chef de l’Etat » comme plat de résistance. Dans un discours de près de 7 pages, un Alpha Condé bafouant, dyslexique et inécoutable écorche les oreilles des auditeurs et téléspectateurs pour essayer d’expliquer à qui veut l’entendre qu’il a pris goût au pouvoir, qu’il compte y rester et qu’il vaut mieux que le peuple l’y aide et accompagne tranquillement ; puisque, de toute façon, il peut le faire, n’en déplaise aux aigris, et va le faire le moment venu. Oui, 7 pages pour résumer ça.

Alors que tous les analystes – c’est-à-dire tous ceux qui disposent d’un compte Facebook en Guinée – étaient en train de digérer ce discours tarabiscoté, le FNDC a servi le dessert cet après-midi dans une déclaration au ton volontairement outrancier, comme à son habitude, qui tranche avec le calme inhabituel du président dans son allocution. On nous jure mordicus que « pas de référendum », et « pas de 3ème mandat » mais jusqu’ici on n’a pas un début d’explication sur le « comment ».🤔

Finalement, « #Amoulanfé et #Alamané fotty et boowoun yanétaaké ». Pour ceux qui ont besoin de traduction, prière de contacter le cabinet du polyglotte Mory #SANGANRE ! 😅Bonsoir chez vous.