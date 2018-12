Alpha Condé à Kankan : ‘’laissez les maires de commune s’agiter. Ils ne géreront rien !’’

Dans la 2è ville ville de Guinée, le président Alpha Condé a eu un droit dimanche à la place des Martyrs à un accueil des grands jours. Kankan, fief traditionnel du parti au pouvoir, est massivement sorti pour accueillir son champion. Ce dernier en a profité pour mettre les points sur les i. Discours…

Les jeunes qui disent EDG zéro, ils ont raison

« D’abord, je vais dire aux jeunes qui disent EDG zéro, qu’ils ont raison. J’ai dit à Conakry à la direction générale de l’EDG que je ne suis pas content de leur gestion. Avant de venir j’ai demandé pourquoi il n’y a pas de courant à Kankan ? Ils m’ont répondu que les 3 groupes sont tombés en panne. Comment ces 3 groupes peuvent tomber en panne s’ils sont bien entretenus ? Nous sommes en train de revoir le fonctionnement de l’EDG. Nous essayons de faire venir des cadres guinéens compétents pour prendre la relève. Car, il n’est pas normal que lorsqu’on envoie les groupes, qu’ils ne soient pas bien entretenus. Mais, je vais dire à la population aussi qu’on va établir des compteurs prépayés parce que quand on veut le courant on doit aussi payer le courant.

A Matoto, à la présidentielle on a eu 180 000 voix, local 60 000, même pas le tiers

J’ai dit au bureau politique national de demander aux citoyens à la base qui ils veulent car l’élection communale est différente de celle présidentielle. Beaucoup de nos militants ne vont pas voter et voteront pour les listes indépendantes. Le parti est pour tout le monde. Ce n’est parce que tu es secrétaire général que tu vas être maire. Mettez celui qui est aimé même si c’est un militant de base. Ensuite, je leur ai dit qu’en 1991, les jeunes qui avaient 5 ans aujourd’hui ont dépassé 30 ans donc faut pas dire qu’il est jeune, pourtant aujourd’hui 7 sur 10 des populations sont des jeunes. Donc la force du parti, ce sont les jeunes et les femmes.

Le Sotikèmo et l’imam n’ont pas à s’immiscer dans le fonctionnement du parti. On les respecte, mais le fonctionnement du parti revient à ses responsables

La semaine prochaine, le bureau politique de la jeunesse et celui des femmes ira dans tout le pays, villages et structures pour installer les comités de base, sous-sections et sections. Ensuite, il y aura le congrès de la jeunesse. Après on fera le grand congrès. Exemple à Matoto, à la présidentielle on a eu 180000 voix, local 60000, même pas le tiers. Pourquoi les responsables ont fait du parti leur propriété? Ceux qui sont venus raconter des mensonges ici, je les connais. Je les ai chassés parce que ce sont des voleurs.

Les maires, si on ne leur donne pas l’argent qu’est-ce qu’ils vont faire ?

Au moment où nous étions en lutte, est-ce que c’est les Maninka Mory seuls ou les Wassolonkas seuls qui ont fait la lutte ? Pourquoi nous le faisons en affaire de nom de famille ? Je dirai aux sages que le fonctionnement du parti revient aux sages. Le Sotikèmo [chef coutumier] et l’imam n’ont pas à s’immiscer dans le fonctionnement du parti. On les respecte, mais le fonctionnement du parti revient à ses responsables. Il faut qu’on se dise cette vérité. On ne peut pas se bagarrer pour ça. C’est qui un maire ? Un maire ne peut faire fonctionner le pays. Ce sont les députés et le gouvernement qui peuvent le faire. Si on ne leur donne pas l’argent qu’est-ce qu’ils vont faire ? On va voir les maires, si on ne donne rien, ils ne pourront rien. Ceux qui pensent qu’être maire, c’est voler, vendre des parcelles et distribuer l’argent, ils ont tort. On donne maintenant 15% des biens, ce ne sont pas les maires qui gèrent. On a une structure en place, l’argent qu’on va donner aux maires sera géré par cette structure. Ce n’est pas la peine de faire pantan pantan maire maire maire. Vous êtes en train de fatiguer le peuple à cause de vos ambitions personnelles. Les maires qui pensent qu’ils vont vendre les terrains ou bien qu’ils vont gérer les fonds, ils se trompent. Je leur dis maintenant ils se trompent. Ils ne géreront rien, c’est les PACV qui vont gérer. On va consacrer 15% des ressources minières à la décentralisation. Alors continuez à vous agiter.

Nous allons faire venir des boulangeries conteneurs, des décortiqueuses pour que les jeunes s’organisent en groupement d’intérêt économique. Parce que les jeunes qui travaillent ne seront pas manipulés par les politiciens véreux, malhonnêtes et voleurs

Je dirai aux sages que les gens qui ont combattu le RPG sont ceux-là qui vous parlent à l’oreille aujourd’hui. On se connaît ici, qui est qui. Aux jeunes et aux femmes, je suis venu vous dire emploi jeunes, emploi jeunes, emploi jeunes. Nous allons développer partout la pisciculture et la production du poisson pour que tous les jeunes aient du travail. Nous allons faire venir des boulangeries conteneurs, des décortiqueuses pour que les jeunes s’organisent en groupement d’intérêt économique. Parce que les jeunes qui travaillent ne seront pas manipulés par les politiciens véreux, malhonnêtes et voleurs.

Kankan, pas de Sidibé, pas de Kaba, pas de Condé, pas de Cissé, pas de Diané, pas de Sylla. Kankan, c’est pour les habitants de Kankan

Il ne faut pas suivre les cadres opportunistes qui sont à Conakry, qui s’agitent qui ont pillé tant de deniers publics, qui ont volé qui n’ont rien fait. Nous en avons marre. Alors que les sages aillent au Bolon [vestibule] et laissent le parti travailler. Jeunes et femmes, on va vous donner votre responsabilité. Il y aura les congrès. Kankan, pas de Sidibé, pas de Kaba, pas de Condé, pas de Cissé, pas de Diané, pas de Sylla. Kankan, c’est pour les habitants de Kankan. Que les Condé sachent aussi que quiconque ne respecte pas les Maninka Mory que je le battrais même si c’est un vieillard. Alors il faut qu’ils arrêtent de diviser les gens. C’est ça la vérité. Si vous avez oublié le combat de Djelymandjan Dioubaté à Kankan, moi je ne l’ai pas oublié. »

