Alpha Condé à Kouroussa : « tout médecin qui déserte, sera exclu et d’autres viendront à leurs places »

Comme nous l’annoncions, le président Alpha Condé a officiellement lancé ce samedi 8 décembre, les travaux de construction de la route d’intégration sous-régionale Dabola-Kouroussa et de 15 kilomètres de la voirie urbaine de Kouroussa. Dans son allocution de circonstance et devant une foule en liesse, il a fustigé l’attitude de certains fonctionnaires qui, selon lui, refusent de rejoindre leurs postes d’affectation.

« Il y a plusieurs fonctionnaires qui manquent aujourd’hui et c’est ce que je disais tout à l’heure au ministre du Budget. Dans beaucoup de sous-préfectures, il n’y a pas de sous-préfets adjoints, il n’y a pas beaucoup de receveurs. Donc, la santé est désertée par certains médecins. Tout médecin qui déserte, sera exclu et d’autres viendront à leurs places. Nous allons venir voir tout ça et trouver une solution à tous ces problèmes », a-t-il déclaré.

Youssouf Keita