Alpha Condé à N’zérékoré : ‘’nous avons deux Guinée, celle tournée vers l’avenir et celle qui regarde dans le rétroviseur’’

Le président guinéen Alpha Condé s’est à nouveau attaqué à ses opposants ce samedi à N’zérékoré, capitale de la Guinée forestière où il a présidé un meeting géant.

« Aujourd’hui nous avons deux Guinées. La Guinée qui veut avancer, tournée vers l’avenir et ceux qui regardent dans le rétroviseur, qui veulent revenir aux pratiques anciennes où ils dilapidaient des fonds de l’État pour eux et leurs familles. Voilà les deux Guinée aujourd’hui qui se font face », dit-il. Ajoutant être venu à Zali, « au cœur de la Guinée, au cœur de l’Afrique de l’Ouest pour rendre hommage à toutes les filles et fils de notre pays. Je sais que vous avez traversé., particulièrement la douloureuse épreuve de Ebola (…) ».

Amara Souza Soumaoro, correspondant de N’zérékoré