Alpha Condé accepte la démission de Gassama, confie à Tibou le Ministère de la Citoyenneté (conseil des ministres)

Conakry, le 15 Novembre 2018 – Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des Ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi 15 Novembre 2018 de 10h à 13h ; avec l’ordre du jour suivant :

1- Message de Son Excellence Monsieur le Président de la République ;

2- Compte rendu de la session ordinaire du Conseil Interministériel du 13 Novembre 2018 ;

3- Questions diverses

Au titre du premier point de l’ordre du jour ;

Le Président de la République a instruit les départements concernés de faire un point exhaustif sur la situation des arriérés de paiement cumulés par notre pays dans le règlement de ses cotisations liées à sa participation aux différentes instances internationales, afin qu’il soit procédé au règlement progressif et échelonné de ces créances.

Le Chef de l’Etat a demandé au Ministre de l’Elevage de renforcer le suivi des actions de lutte contre les épidémies de fièvre aphteuse et de peste qui affectent les petits ruminants, tout en intégrant notre pays dans le schéma d’éradication de ces maladies animales au niveau de la CEDEAO.

Le Président de la République a invité les départements concernés à veiller à la mise en œuvre du PNDES, notamment en rendant rapidement opérationnelle la commission de suivi de cet important programme dont l’impact sur le développement économique et social de notre pays est important.

Le Président de la République a demandé la programmation et l’organisation des journées de la Recherche et de l’Innovation afin de capitaliser les nombreuses inventions des nationaux dans plusieurs domaines et aider à l’épanouissement du génie guinéen.

Le Président de la République a instruit les Ministères en charge des Domaines et de l’Industrie de procéder à un inventaire systématique des terrains industriels dans le but d’assurer leur disponibilité en vue de les mettre à la disposition d’investisseurs potentiels. Il a demandé de privilégier leur mise à disposition suivant des baux emphytéotiques à la place de leur cession définitive.

Le Président de la République a insisté sur l’amélioration de la communication gouvernementale ainsi que sur le décloisonnement des départements et services publics afin que les informations pouvant alimenter une véritable campagne d’explication et de présentation des acquis du Gouvernement soient à la portée de chaque Ministre. Il a mis l’accent sur la collégialité et la complémentarité nécessaires de tous les membres du Gouvernement afin de renforcer l’esprit d’équipe et mettre en œuvre toutes les synergies permettant d’optimiser l’efficacité des politiques publiques menées par les autorités.

Le Président a également instruit le Ministre des Mines d’accélérer, en concertation avec les services concernés, la réalisation de la voie-contournante de la ville de Boké afin de mettre les populations de ce centre urbain à l’abri des nuisances occasionnées par la circulation de camions de transport dédiés à l’exploitation minière.

Après que le Conseil ait pris acte de la démission du Ministre de la citoyenneté et de l’Unité nationale, Le Président de la République a chargé le Ministre de l’Industrie et des PME d’assurer l’intérim du Ministre démissionnaire…

