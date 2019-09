Alpha Condé annonce le référendum : 48h après, le FNDC n’a (toujours) pas bougé en Guinée

Alpha Condé a finalement annoncé le référendum en Guinée. Devant un public guinéen acquis à sa cause, le chef de l’Etat guinéen, depuis New York, a appelé dimanche dernier à se préparer à aller au référendum et aux élections.

Apparemment décidé à mener à bout son projet de référendum, Alpha Condé a invité ses partisans -venus de plusieurs Etats américains- à se faire recenser à faire recenser ceux qui ne sont pas enrôlés. Mais 48 heures depuis cette annonce, le Front national pour la défense de la démocratie (FNDC) n’a toujours pas bougé. Lui qui, à travers Abdourahamane Sano, avait pourtant annoncé que toute annonce de référendum par le président guinéen est « une déclaration de guerre à la patrie ».

Focus de Mediaguinee