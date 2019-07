Alpha Condé au port de Conakry : ‘’nous félicitons la société Albayrak, parce qu’elle est allée au-delà de son engagement’’

Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a visité ce mercredi 3 juillet 2019, les chantiers du Port autonome de Conakry (PAC) pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux.

Le nouveau bloc administratif de la Direction générale du Port était la première étape de cette visite. C’est un bâtiment en R+6 qui sera composé de deux parkings et de bureaux. Les travaux de ce chantier ont démarré en mars 2018 et prendront fin dans trois mois.

Ensuite, le Chef de l’Etat s’est rendu au quai commercial où il a visité deux grues de dernière génération pour le déchargement des marchandises. La première grue a une capacité de 80 tonnes de déchargement, alors que la seconde en a 120.

La dernière étape de cette visite du Président de la République était la pénétrante qui est une route de plus de 4 km qui va contourner le centre ville de Kaloum afin de désengorger cette localité des camions sortant du port. Dans le même projet, un parking de 650 camions est prévu pour débarrasser l’autoroute de l’influence des véhicules.

Tous ces travaux s’inscrivent dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et la société turque Albayrak, pour la modernisation du Port autonome de Conakry.

Durant cette visite, les populations environnantes du port sont massivement sorties pour ovationner le Pr. Alpha Condé.

La directrice générale du Port autonome de Conakry, Mama Aissata Aribot, a saisi cette occasion pour faire la description des projets de sa structure : « C’est dans le cadre de la modernisation du Port que nous sommes en train de travailler avec nos partenaires de la société Albayrak. Pour une première étape, ils vont commencer par la pénétrante routière de 4 km pour un parking de 650 camions. Ensuite, ils vont procéder à l’éclairage du Port et la réhabilitation des quais. Ils vont également sonder le chemin d’accès et le bassin portuaire d’au moins 14 mètres ».

Le ministre d’Etat aux Transports, Aboubacar Sylla, a surtout mis l’accent sur les aspects financiers de la modernisation du Port autonome de Conakry : « C’est dans le cadre d’un partenariat public-privé que la société Albayrak a signé un contrat de concession de 25 ans avec la République de Guinée pour une implication dans la gestion de ce port. Mais aussi et surtout pour son extension et sa modernisation. Il n’y a pas moins de 500 millions de dollars qui vont être investis au niveau du port sans ces partenaires ne demandent un franc à l’Etat guinéen. Bien au contraire, au titre du contrat de concession, l’Etat percevra une moyenne annuelle de 13 millions de dollars, y compris tous ces investissements qui vont être faits pour que notre port soit un hup sous-régional compétitif ».

A l’issue de cette visite, le Président Alpha Condé a expliqué l’importance du projet de modernisation du Port autonome de Conakry : « Nous félicitons la société Albayrak, parce qu’elle est allée au-delà de son engagement. Vous savez, Conakry est très encombrée, parce qu’il y a trop de camions. Mais avec la contournante, aucun camion et citerne ne pourront plus entrer en ville. Ils viendront à partir du pont du 8 novembre, prendre la contournante qui va être faite, pour rentrer au Port. Qu’il s’agisse des camions citernes ou les camions à conteneurs, aucun ne rentrera en ville. Ensuite, ils vont augmenter les quais pour qu’on en ait de nouveaux. Pour cela, il faut qu’on ait une grande capacité. En faisant plusieurs quais, cela permettra à plusieurs bateaux de venir en même temps. Comme maintenant, il y a les grues qui peuvent prendre jusqu’à 120 tonnes, cela va accélérer le travail. Comme on l’a dit, aucun travailleur ne sera licencié. Mais chacun va être spécialisé dans son travail. Les dockers vont jouer leur rôle de docker ».

Le Bureau de Presse de la Présidence