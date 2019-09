Alpha Condé aux USA : le FNDC appelle à une grande manifestation, mercredi, à Washington, devant le département d’Etat (communiqué)

Chers compatriotes;

Le FNDC- USA a l’honneur d’informer toute la communauté guinéenne des USA et les sympathisants du FNDC, de l’organisation le Mercredi 11 Septembre 2019 à partir de 7h du matin, d’une grande manifestation à Washington DC, devant le Département d’Etat des USA.

Adresse:

2201 C Street NW

Washington DC 20520.

À cette occasion, le FNDC USA invite toute la diaspora guinéenne à participer massivement à cette manifestation pour la Défense de la constitution guinéenne et à empêcher une présidence à vie de Mr. Alpha Condé.

Contacts:

Antenne du FNDC/DMV

Oumar Sow (202 6079562)

Ibrahima (443 226 1019)

Adama Kourouma.

(240 559 7343)

Vive la Guinée

Vive le FNDC