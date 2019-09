Alpha Condé : ‘’avec la disparition de Jacques Chirac, la France perd un acteur majeur de son histoire contemporaine’’

Le leader du parti FDU-Inkingi, de Victoire Ingabire, a succombé à plusieurs coups de couteaux. Depuis un an, c'est le quatrième meurtre ou disparition d'un proche de l'opposante, libérér de prison en septembre 2018.

A quelques jours du dixième anniversaire du massacre du 28 septembre 2009 à Conakry, on ignore toujours si l'enquête sera suivie d'un procès. Le souhait des victimes pourrait être bousculé par l'agenda politique.

Cette année, la Sahraouie Aminatou Haidar, la Suédoise Greta Thunberg, une Chinoise et un Brésilien d’Amazonie ont été honorés. Ils se sont distingués pour leur lutte en faveur de la justice et l'autodétermination.

Les journaux allemands s’intéressent ce lundi (24.09) aux enjeux climatiques, au lendemain de l’ouverture du sommet de l’ONU sur le climat à New York.

Boris Johnson ne veut pas démissionner. Pourtant, la Cour suprême a infligé au chef du gouvernement britannique un nouveau revers en décrétant "illégale" sa suspension du Parlement. Et maintenant?

"Grâce à l’application Afriscout, les éleveurs nomades peuvent mener leurs troupeaux sur les lieux où le feuillage s’est assez renouvelé et éviter les régions dégradées." (Brenda Wandera, Afriscout)

L’enquête sur ce massacre qui a fait selon l'ONU plus de 150 morts a été close en juin. Mais dix ans après, le procès se fait toujours attendre. Les familles des victimes accusent le gouvernement d'Alpha Condé.

L'Argentin du FC Barcelone a été élu "Meilleur joueur de l'année" devant Virgil van Dijk et Cristiano Ronaldo. Mohamed Salah et Sadio Mané finissent au pied du podium, et ne figurent pas dans l'équipe-type de l'année.