Alpha Condé, ‘’contrôleur’’ de grands projets : ‘’vous avancez bien’’

Dans le but d’avoir une vue globale sur le statut de certains projets majeurs initiés par son gouvernement, le Président de la République, Pr Alpha Condé a effectué ce mardi, 12 novembre, une visite technique dans les locaux de l’Administration et Contrôle des Grands Projets (ACGP) sis à Kaloum.

Dans son allocution de bienvenue, l’administrateur général de l’ACGP, Mamadi Condé a, au nom de l’ensemble des travailleurs remercié le chef de l’Etat pour cette visite ‘’historique’’, avant d’indiquer que sa structure (ACGP) est un établissement public à caractère administratif créé depuis 1994 et qui a pour mission la maîtrise d’œuvre publique des grands projets par la réalisation des études, le contrôle et la supervision, de l’assistance et le conseil.

Au total, deux projets phares à savoir les travaux de reconstruction de la route nationale (RN1) Coyah-Mamou-Dabola long de 370 kilomètres et le projet de construction de la nouvelle université de Kankan ont été présentés au président de la république à travers une projection.

En ce qui concerne la reconstruction de la route nationale Coyah-Dabola, le responsable dudit projet à l’ACGP, l’ingénieur Demba Kourouma a, après avoir détaillé point par point le projet dira que Ces travaux d’un montant total de 357 millions d’Euros, sont financés dans le cadre de l’accord global du financement opéré avec la Chine.

Quant au projet de la nouvelle université de Kankan, l’architecte, Oumar Kaké qu’il s’inscrit dans le programme de réhabilitation et d’extension des 4 grandes universités du pays (Conakry-Sonfonia, Labé, Kankan et N’zérékoré. Le but de la construction de cette nouvelle université est selon lui, d’accroître la capacité d’accueil et de moderniser les installations des institutions d’enseignements supérieurs.

Visiblement satisfait de ces différentes présentations, le président a félicité les travailleurs de l’ACGP pour les nombreux travaux accomplis. Poursuivant, il a invité les responsables à confier certaines responsabilités aux femmes car, dira-t-il, il y a très peu de femmes dans la salle.

« Je suis content d’effectuer cette visite et je me rends compte que vous avancez bien. Félicitation à vous tous », a-t-il lancé au personnel de l’ACGP.

Les travaux ont pris fin par la visite de certaines installations techniques.

Youssouf Keita

+224 666 48 71 30