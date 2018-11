Alpha Condé demande aux autorités de l’éducation d’intensifier la communication en direction des parents d’élèves (Conseil des ministres)

Conakry, le 01 Novembre 2018 – Sous la présidence de son Excellence Monsieur le Président de la République, le Conseil des Ministres a tenu sa session ordinaire ce jeudi, 1er novembre 2018 avec l’ordre du Jour suivant :

I-MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE

II-COMPTE RENDU DE LA SESSION DU CONSEIL INTERMINISTÉRIEL DU 30 OCTOBRE 2018

III. QUESTIONS DIVERSES

Au titre du premier point de l’ordre du jour

Le Président de la République a demandé aux autorités compétentes de diligenter la modernisation des procédures de règlements des taxes et impôts par les contribuables, par l’utilisation de modes de paiement limitant les fraudes fiscales et les cas de corruption, en vue de mieux sécuriser les recettes publiques ;

Le Chef de l’Etat a instruit le Gouvernement de promouvoir l’utilisation généralisée du gaz butane en Guinée, dans le but de réduire et supprimer à terme, l’utilisation du charbon de bois dont la production a un effet dévastateur sur l’environnement ;

Le Président de la République a demandé aux autorités de l’Education scolaire d’intensifier la communication en direction des parents d’élèves afin de les rassurer et les encourager à amener leurs enfants dans les classes, tout en donnant aux populations de larges informations sur les efforts considérables fournis ces dernières années par l’Etat pour améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants guinéens ;

Le Chef de l’Etat a encouragé les départements ministériels concernés à poursuivre l’amélioration du cadre incitatif des investissements en Guinée, de manière à faire de notre pays une destination prisée par les investisseurs. Il a apprécié la reconnaissance par l’équipe du Doing Business de la Banque mondiale des efforts de la Guinée classée avec la Cote d’Ivoire et le Togo, parmi les trois pays les plus réformateurs en Afrique subsaharienne francophone, pour l’édition 2019… Lire ci-dessous l’intégralité du compte rendu

