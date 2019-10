Alpha Condé en début de semaine en Russie : Moscou veut se relancer en Afrique  

Le président guinéen Alpha Condé est attendu en début de semaine à Sochi, station balnéaire de la Fédération de Russie. Il prendra part au 1er forum Russie-Afrique qui se tiendra du mercredi 23 au jeudi 24 octobre prochain dans le Sirius Park of Science and Art sous la coprésidence de Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, et de Abdelfattah al-Sissi, président de la République arabe d’Égypte et président de l’Union africaine.

Accompagné d’une forte délégation, le président guinéen aura l’honneur pour avoir été l’un des premiers chefs d’Etat africains a suggérer à Vladimir Poutine un sommet entre la Fédération de Russie et le continent africain.

En marge de cette grande conférence qui va mobiliser une trentaine de chefs d’Etats et de gouvernements africains, Alpha Condé pourra avoir des rencontres bilatérales avec son homologue russe dont le pays a beaucoup d’intérêts en Guinée notamment dans les mines.

Premier grand soutien au maintien au pouvoir d’Alpha Condé – si l’on en croit l’ex-ambassadeur Alexandre Bregadze qui l’a publiquement révélé lors d’une cérémonie de présentation de vœux au président guinéen- la Russie veut désormais marquer sa présence en Afrique où elle largement doublée par la Chine.

Dans le but de se relancer en Afrique, Moscou, après des décennies de reflux, Moscou ambitionne,s elon des médias russes, de redonner à l’Université moscovite d’amitié entre les peuples (RUDN), ex-Patrice Lumumba -du nom du héros de l’indépendance congolaise- veut ‘’toute sa grandeur soviétique et former les nouvelles élites africaines’’.

Dans une note envoyée aux médias, « durant le sommet une attention particulière sera accordée à l’état et aux perspectives des relations entre la Russie et les pays du continent africain, au développement des échanges dans les domaines politique, économique, humanitaire, culturel et autres avec un accent mis sur la recherche de solutions pour un développement accéléré et cohérent de l’ensemble de la coopération russo-africaine. »

Noumoukè S.