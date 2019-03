Alpha Condé fait docteur honoris causa de l’université de Sonfonia : ‘’pourquoi je vais avoir peur de la contestation ?’’

Le président Alpha Condé, fait docteur honoris causa de l’université de Sonfonia a envoyé des piques chaudes à ceux qui pensent, selon ses propres mots, l’intimider dans la gestion de son programme de développement.

‘’J’ai été président de la FEANF, si je dois venir quelque part, mais les gens peuvent faire la pagaille et insulter, je m’en fous. Pourquoi je vais avoir peur de la contestation ? J’irai dans toutes les universités, faire des débats avec des étudiants. Ceux qui pensent qu’ils peuvent m’effrayer en mettant des pancartes, mais ils se trompent’’ a-t-il indiqué

Poursuivant, le chef de l’Etat a relevé le peu de connaissances des étudiants guinéens sur l’histoire du pays.

‘’Si vous ne connaissez pas votre histoire, comment vous pouvez vous orientez politiquement. Il faut savoir qui est qui, qui a fait quoi en Afrique. Moi je n’ai pas peur de la contestation. Je suis fier lorsque les étudiants guinéens sont contestataires. Ça veut dire qu’ils rejoignent le combat que nous avons mené contre la colonisation. Mais, cette contestation doit faire progresser le pays, elle ne doit le bloquer… Nous, on a été opposants, Bâ Mamadou et moi, demandez à vos pères, si on a cassé même un vélo’’, a-t-il souligné.

Mohamed Cissé

