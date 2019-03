Alpha Condé : ‘’il est très important qu’à côté du français et de l’anglais, on enseigne nos langues nationales’’

Présent ce vendredi 22 mars à l’université général Lansana Conté de Sonfonia pour recevoir le titre de docteur honoris causa, le président Alpha Condé, devant les étudiants et encadreurs, a magnifié l’importance de l’enseignement des langues nationales.

‘’C’est extrêmement important d’enseigner des langues nationales mais, il y a des préalables. La première, il faut avoir des Syllabaires et des livres. Deuxièmement, il faut former les formateurs qui peuvent enseigner ces langues. Parce que, les langues nationales permettent à ce qu’il n’y ait plus d’analphabètes dans un pays. Quand on parle d’analphabètes, ce sont des gens qui ne connaissent pas le français, mais si vous avez des livres en peul, en guerzé, en Soussou ou en malinké etc. Et que les tracteurs, les instruments au Foutah sont en peul, en Haute Guinée en malinké etc., il n’y aura plus d’analphabète. Parce que, n’importe quel paysan qui maitrise bien sa langue peut utiliser n’importe quelle machine parce que le mode d’emploi est écrit dans sa langue. Il est très important qu’à côté des langues comme le français et l’Anglais, on enseigne nos langues nationales’’, dit-il.

Poursuivant, le chef de l’Etat a fustigé le comportement des politiciens qui passent par la division ethnique et religieuse pour conquérir le pouvoir. Alpha Condé a invité la jeunesse à ne pas se laisser piéger par des hommes politiques qui, selon lui, n’ont pas la capacité de mobilisation.

‘’Le rôle de la Guinée est de faire la promotion de toutes les langues. Il n’y a pas de grande langue ni de petite ethnie, c’est la diversité qui fait la force et la valeur d’un pays. Malheureusement en Guinée, nous utilisons notre différence pour nous diviser. Ce sont ces différentes richesses qui peuvent être à la base de notre culture. Il est extrêmement important que la jeunesse n’accepte pas de tomber dans le piège des hommes politiques. Lorsqu’un homme politique n’a pas la capacité de mobiliser, il s’adresse à des objectifs : ‘’vote pour moi parce qu’on est musulman, vote pour moi parce qu’on est catholique, vote pour moi parce qu’on est malinké, soussou, peul, etc. La jeunesse doit éviter de tomber dans ce piège’’, fustige-t-il.

Mohamed Cissé

