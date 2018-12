Kérouané : Alpha Condé lance les travaux du projet de construction du Milo

24 heures après le lancement des travaux de bitumage de la route nationale Kankan – Mandiana, le Chef de l’ÉtatAlpha Condé s’est rendu ce lundi dans la cité historique de Sanakoro pour également procéder au lancement des travaux de bitumage des voiries et la réhabilitation du pont sur le fleuve Milo qui constitue le projet pilote.

Financé par le budget National de développement, l’OFID et la Banque Arabe de développement de l’économie Africaine, l’exécution des travaux du pont sur le fleuve Milo qui relie la préfecture de Kérouané aux préfectures voisines sera réalisée à hauteur de 70 milliards GNF par la société SINTRAM pour une durée de 18 mois. Au-delà de la construction du pont, 5 kilomètres de voiries urbaines sont également prévus dans la préfecture de Kérouané et sera exécuté par la société GUITER SA sur une période de 12 mois grâce au financement du budget National de développement.

Le préfet de Kérouané, Damou Kanté a au nom des populations de sa localité exprimé toute sa reconnaissance au Président de la République pour les nombreux efforts consentis dans le cadre de la réalisation de certains ouvrages à l’endroit de la préfecture dont la fourniture de 360 lampadaires pour l’éclairage public reparti entre les sous-préfectures.

Pour le représentant de la société SINTRAM, la réalisation de ce projet revêt un caractère tout à fait significatif pour l’entreprise dans le cadre de la mise en œuvre du programme de développement durable des échanges de connexion entre les Préfectures d’une part, et entre la Guinée et les pays voisins d’autre part. Selon Samir Lasfar, la construction de ce pont est constitué de deux voies de 20 mètres de portée chacune et de 18 centimètres d’épaisseurs, avec une longueur de 85 mètres et une largeur de 10 mètres et demi. Ce projet prévoit également la mise en place de deux voies d’accès goudronnés près de 1 kilomètre 200 mètres de longueur de part et d’autre du pont explique-t-il.

Pour sa part, le Président de la République Alpha Condé a réitéré son engagement vis-à-vis dans la construction et le développement de la préfecture de Kérouané. Il a également lancé un appel à la jeunesse pour la conscientisation et le sérieux dans les activités tout en évitant les litiges politiques. Le chef de l’État a également informé la mise à disposition auprès de la jeunesse et des femmes des machines modernes pour leur permettre d’accroître leurs activités.

La Cellule de Communication du Gouvernement