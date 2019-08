Alpha Condé nomme Ousmane Bah président du CA d’EDG (liste complète) 

Dans un décret lu mardi à la télévision nationale, le président Alpha Condé a érigé Électricité de Guinée (EDG) en une société publique anonyme, et confié la présidence du Conseil d’Adminitration (CA) au président de l’Union pour le progrès et le renouveau (UPR) Ousmane Bah.

Ci-dessous, la liste des membres du conseil d’administration d’EDG.

Président du conseil d’administration : Elhadj Ousmane Bah, ministre d’Etat, conseiller spécial à la présidence de la république

Membres :

Elhadj Mamadou Nassirou Diallo, conseiller à la présidence de la république

Monsieur Ibrahima Camara, conseiller technique principal du premier ministre

Monsieur Alsény Marie Camara, juriste représentant le ministère de l’énergie

Madame Bountouraby Yattara, secrétaire général du ministère de l’économie et des finances

Monsieur Mamadouba Sylla, secrétaire général du ministère du budget

Monsieur Mamadou Bobo Diallo, DGA du fonds de développement économique et social

Monsieur Sekou Ahmed Camara, opérateur économique

Monsieur Ousmane Keita, président de l’union des consommateurs de Guinée

Monsieur Mamady Kaba audit contrôle et inspection générale à EDG SA

Madame sayon Samoura, chef service comptable direction distribution EDG SA

La nouvelle EDG est dotée de la personnalité juridique, d’une autonomie financière et de gestion. Le même décret précise qu’elle est placée sous la tutelle technique du Ministère de l’Energie et sous la tutelle financière du Ministère de l’Economie et des finances.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 6565 39