Alpha Condé : ‘’quand on veut gagner de l’argent, on ne devient pas médecin ou enseignant’’ (vidéo)

Lors d’une manifestation de soutien à ses actions organisée samedi par les professionnels de la santé au palais du peuple, le président Alpha Condé a déclaré qu’on ne gagne pas de l’argent en devenant médecin ou enseignant. Ajoutant que des médecins, en contradiction avec le serment d’Hippocrate, prennent les médicaments à l’hôpital pour aller traiter des gens chez eux et les faire payer.

« (…) Nous appartenons à deux corps qui ont prêté serment, c’est-à-dire les médecins et les enseignants. Vous avez fait le serment d’Hippocrate, ça veut dire que vous privilégiez de servir. Quand on veut gagner de l’argent, on ne devient pas médecin et quand on veut devenir riche, on ne devient pas professeur, parce que les professeurs et les médecins ont des engagements, et ces engagements consistent à se mettre au service de la population.

Dans toute profession, il y a des gens bien, il y a des brebis galeuses, mais il revient aux autres de lutter contre les brebis galeuses, sinon c’est un crime, parce qu’un médecin fait le serment d’Hippocrate de servir et non pas se servir, sinon il devient commerçant, homme d’affaires, il crée une usine ou une entreprise. S’il a décidé d’être médecin, c’est pour être au service de la population. Est-ce que ce n’est pas en contradiction le fait de prendre les médicaments à l’hôpital pour aller traiter des gens chez vous et les faire payer ? Quand un malade vient, on dit va chez moi. Au lieu de le faire à l’hôpital, vous l’envoyez chez vous et vous l’en faites un client personnel en l’envoyant à votre cabinet. C’est contraire au serment que vous avez prêté. Donc il faut que vous ayez le courage de vous regarder dans le miroir, et voir quelle image le miroir vous jette. Il faut que les États généraux trouvent des solutions pour qu’on éradique tous ces mauvais comportements. (…) ».

Thierno Sadou Diallo