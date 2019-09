Alpha Condé rencontre Pompeo : Washington réitère son soutien aux transitions démocratiques (médias)

VIDÉO. Selon un journal américain qui a cité la porte-parole du département d’Etat Morgan Ortagus, le secrétaire d’Etat américain Michael Richard Pompeo -dit Mike Pompeo- a fait part vendredi au chef de l’Etat guinéen Alpha Condé qu’il a rencontré à Washington, du ferme soutien des Etats-Unis aux transitions de pouvoir régulières et démocratiques.

 

Le chef de la diplomatie américaine « a fait part du soutien américain à une transition du pouvoir démocratique et régulière, ce qui impliquera des institutions plus fortes et moins de corruption », a annoncé la porte-parole du département d’Etat dans un communiqué, rapporte le journal.

« Le secrétaire d’Etat Pompeo a réaffirmé les relations bilatérales entre les Etats-Unis et la Guinée, a déclaré que les Etats-Unis étaient prêts à travailler avec la Guinée pour améliorer son climat des affaires et a souligné que les sociétés américaines recherchent un environnement dans lequel la primauté du droit assure la transparence et limite la corruption », ajoute Ortagus.

Alpha Condé, qui a toujours contesté la pertinence de la limitation de mandat et dont le second s’achève en décembre 2020 n’a toujours pas clairement défini sa position sur son maintien ou non au pouvoir.

A la veille de son départ pour les Etats-Unis d’Amérique, le chef de l’Etat guinéen a demandé à son Premier ministre d’ouvrir des consultations avec toutes les forces vives de la nation sur la Constitution. Une démarche qui a été rejetée par l’opposition et une partie de la société civile.

Les Etats-Unis d’Amérique ont toujours indiqué, à travers leur ambassade à Conakry, qu’ils souhaiteraient une transition démocratique en Guinée. Une position contraire à celle de la Fédération de Russie dont l’ancien ambassadeur à Conakry avait encouragé le chef de l’Etat guinéen à rempiler parce qu’il a beaucoup fait pour son pays.

Mediaguinee