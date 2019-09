Alpha Condé rencontre ses compatriotes à New York, envisage la création d’un consulat général 

Arrivé à New York le vendredi 20 septembre 2019, pour la 74ème session de l’Assemblée générale des Nations Unies, le président Alpha Condé a trouvé une brèche dans son agenda trop chargé pour avoir une conclave avec les Guinéens de New York, Philadelphie, Connecticut, New Jersey, Rode Island et Boston le dimanche 22 septembre 2019 à l’hôtel … de Manhattan.

C’est dans une salle archicomble et sous une ovation nourrie que le Pr Alpha Condé accompagné du ministre des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger, Mamadi Touré et de Mme Sidibé Fatoumata Kaba Ambassadeur de la Guinée auprès des Nations Unies, sera reçu par le bureau de la section du RPG-Arc-en-ciel de New-York.

Dans la salle on pouvait remarquer la présence des notabilités de New-York de Philadelphie et de Connecticut, du personnel de l’ambassade, de Capi Camara, de Bill Gates, du Soti de Manden, Mohamed Baro et de Moussadjan Kourouma de l’Association Mandingue.

A tout seigneur tout honneur, c’est le secrétaire général du RPG- Arc-en-ciel de la section de New-York qui prononcera le discours de bienvenue.

Dans des termes clairs et précis, Billo Sanoh souhaitera la bienvenue au Pr Alpha Condé et égrènera ses grandes réalisations depuis son accession à la magistrature suprême. Il citera entre autres les secteurs de l’agriculture, de l’énergie, des infrastructures, de l’eau, de la santé avant d’évoquer les performances macroéconomiques réalisées. « Votre politique économique place aujourd’hui la Guinée parmi les trois pays réformateurs du monde. Le maintien du taux d’inflation à un chiffre, le taux de croissance économique à deux chiffres, la baisse du déficit budgétaire à 2%, le renforcement du pouvoir d’achat de la population, la création d’un environnement propice aux investissements et l’établissement de la confiance entre la Guinée et les institutions de Betton Wood ont fait aujourd’hui de notre pays la destination préférée des investisseurs », a-t-il martelé avant de rassurer le locataire de Sékhoutouréya sur la détermination de la diaspora de New-York et de ses environnants à accompagner le président de la République dans son projet de nouvelle constitution.

Vivement applaudit pour son excellent discours, le Secrétaire général du RPG-Arc-en-ciel, Billo Sanoh, passera le micro à Mme Keita Fatoumata Youla présidente du bureau du RPG à Philadelphie qui présentera son bureau avant d’inviter l’imam principal de la grande mosquée de Philadelphie Imam Diomandé à s’adresser à l’audience. En substance l’imam informera le président de la tenue de la convention du Grand Konia le mois prochain à Philadelphie et exhortera les Guinéens à suivre et supporter leur président intellectuel, capable et visionnaire.

C’est dans son franc-parler habituel qu’on lui reconnaît que le président de la République s’est adressé aux Guinéens et aux amis des pays voisins de la Guinée.

D’abord il éclairera ses compatriotes sur les raisons de sa visite aux Etats-Unis. « Je suis venu parce que les Etats-Unis veulent investir près de 70 milliards de dollars pour financer les entreprises américaines en Afrique. Il fallait venir discuter avec l’Opip et le gouvernement américain pour que beaucoup d’entreprises américaines viennent investir en Guinée. C’était cela l’objectif de ma visite », a-t-il souligné.

C’est dans le même cadre que le président guinéen est parti à Pittsburgh. Là-bas le chef de l’Etat est parti remercier et encourager la société ALCOA et les autorités pour leur investissement dans l’exploitation de la bauxite guinéenne depuis les années 70.

« Je suis parti à Houston pour servir la Guinée en gaz car si nous voulons transformer l’aluminium en allume on aura besoin de gaz. Et Houston était le mieux indiqué. C’est pourquoi le maire de Houston a dit que nous ne pouvions pas mieux choisir que Houston. Aujourd’hui plusieurs investisseurs d’Houston promettent de venir investir en Guinée », dira-t-il.

Alpha Condé s’est rendu également à Boston où se trouve le plus grand fonds d’investissement du secteur minier. La rencontre qui devrait durer 30 minutes ne s’est terminée qu’une heure et demie après. Les résultats obtenus de cette rencontre seront visibles bientôt.

Aussi le Pr Alpha Condé fera-t-il un survol panoramique de ce qui a été fait depuis son élection en 2010. La construction des barrages, la création des MIFA pour aider les femmes, la construction des hôtels, le développement et la modernisation du secteur agricole, les grandes réformes macroéconomiques et la création des petites et moyennes entreprises en faveur des jeunes.

En fin il dira aux militants du parti qui se sont battus de rester patients. Tout le monde ne peut pas être satisfait au même moment.

« Je sais que vous êtes frustrés parce que vous vous sentez abandonnés par le parti. Vous avez raison. Mais ce que vous devez comprendre, tout le monde ne peut pas être fonctionnaire. Nous devons voir concrètement comment les Guinéens qui sont ici en Amérique, en France, en Belgique ou ailleurs pourraient devenir des hommes d’affaires ».

Pour cela le président de la République proposera la création d’un restaurant à Washington et un autre à New York pour faire la promotion de notre cuisine et de nos plats.

Il proposera également la nomination d’un économiste qui va assurer le suivi des dossiers économiques et un communicant qui fournira des informations à la diaspora sur la Guinée.

En fin, compte tenu du nombre de Guinéens à New-York, le président envisage la création d’un consulat général qui sera capable de s’occuper des problèmes des Guinéens et de livrer des passeports.

C’est dans une ambiance bonne enfant que la rencontre prendra fin sous les flashs des caméras pour les selfies et les chants des griottes comme Sabèrè Soumano, Mmah Doumbouya et Haiba Doumbouya qui ont fait le déplacement pour joindre l’utile à l’agréable.

A rappeler également qu’une grande mobilisation est prévue pour le mercredi 25 septembre 2019 à partir de 8 heures locales du matin devant les Nations Unies pour applaudir le président Alpha Condé après son intervention devant les dirigeants du monde entier.

Nous y serons pour vous faire vivre l’événement.

Par Bangaly Condé « Malbanga »

USA