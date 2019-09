Alpha Condé rend hommage à Robert Mugabe : ‘’panafricaniste convaincu, grand dirigeant et homme d’Etat’’

Dans un message lu à la télévision nationale et adressé au président zimbabwéen Emmerson Mnangagwa, le chef de l’Etat guinéen a rendu un vibrant hommage au père de l’indépendance du Zimbabwe Robert Mugabe décédé vendredi des suites de maladie à l’âge de 95 ans. L’ancien président avait fait 37 ans au pouvoir.

‘’C’est avec une vive émotion que le peuple de Guinée, son gouvernement et moi-même avons appris la triste nouvelle du décès de Son excellence Monsieur Robert Mugabe, ancien président du Zimbabwe », a écrit Alpha Condé, ajoutant que « sa disparition constitue une énorme perte pour le continent et en particulier pour le peuple zimbabwéen’’.

Alpha Condé qui a toujours été un admirateur du courageux combat de Mugabe pour la libération de l’Afrique a dit que le défunt aura consacré toute sa vie au combat pour les idéaux de liberté, de démocratie, de justice et de liberté sociale. Invitant les Zimbabwéens et tous hommes épris de justice et de liberté de se souvenir du ‘’panafricaniste convaincu, grand dirigeant et homme d’Etat’’.

Maciré Camara