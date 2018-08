Alpha Condé fait le diagnostic du RPG: ‘’la vérité est que le parti est un peu affaibli’’

Le président Alpha Condé, en compagnie du leader de l’UPR, Bah Ousmane et du secrétaire exécutif de l’UFR Baïdy Aribot, était ce samedi 11 août au siège national de sa formation politique (RPG Arc-en-ciel) à Gbessia où il a adressé un message de paix à l’ensemble des militants et sympathisants. Ce, après avoir rencontré hier samedi le leader de l’Union des Forces Républicaines Sidya Touré.

‘’Je ne peux aller chez Sidya et chez Bah Ousmane sans venir vous voir aussi’’

A l’entame de son propos [essentiellement en maninka], le président Alpha Condé a tenu à préciser : ‘’Comme vous le savez, hier, j’ai rencontré Sidya Touré. Aujourd’hui, j’ai commencé par le siège du parti de Bah Ousmane qu’est l’UPR. Pourquoi ? Parce que vous vous souviendrez que depuis le temps du feu Bâ Mamadou, nous avons toujours combattu ensemble. Il y a trop de mensonges et rumeurs dans notre pays, c’est pourquoi hier, j’ai rencontré Sidya Touré et aujourd’hui Bah Ousmane pour que les gens sachent la vérité. Je ne suis pas venu aujourd’hui pour parler longtemps, mais je ne peux aller chez Sidya et chez Bah Ousmane sans venir vous voir aussi.

‘’La vérité est que le parti s’est un peu affaibli’’

Ce que je vous demande, c’est de faire tout pour donner beaucoup plus de force au parti (RPG Arc-en-ciel). Mais comment faire ce travail ? Il faut que tout le monde se lève pour former des délégations qui seront composées d’hommes et de femmes pour aller écouter la base pour qu’on sache qu’est-ce qu’il faut pour restructurer notre parti. Parce qu’aujourd’hui, la vérité est que le parti s’est aujourd’hui un peu affaibli. Si nous n’intégrons pas les jeunes dans les structures, nous ne pouvons pas aller de l’avant. Il faut que les personnes âgées acceptent cela parce que quand on atteint un certain âge, on ne peut plus faire certains travaux. Souvent, ce sont les jeunes qui accusent en disant que les aînés ont transformé le parti en une propriété privée. C’est ce que nous fatigue aujourd’hui.

‘’Avant les élections locales, j’ai dit à votre bureau politique national que beaucoup de nos militants mécontents feront des listes indépendantes’’

Lors des dernières élections locales, j’ai dit la vérité à votre bureau politique national. Je leur dis qu’une élection locale est différente d’une élection présidentielle. Lors des élections locales quelqu’un peut par exemple aimer Alpha Condé et refuser de voter pour quelqu’un qui a été imposé au niveau local. Je leur dis cette vérité, mais ils ne m’ont pas écouté. Ils ont dit à l’époque que 80% pour le RPG Arc-en-ciel et 20% pour les autres (alliés). J’ai dit que cela était injuste parce que quand tu te bats avec quelqu’un, la logique voudrait que chacun ait sa part. Mais tu prends tout, pourquoi il va rester derrière toi ? J’ai dit encore au bureau politique que si allez dans les préfectures, demandez toujours à connaitre la personne qui est aimée par les gens. S’il y a quelqu’un de notre parti qui évolue dans la société civile, prenez-le comme candidat du parti. Mais ne prenez jamais quelqu’un parce qu’il est secrétaire s’il n’est pas aimé. J’ai dit si vous le faites, les gens refuseront de voter. Mais comme moi je suis un démocrate, je leur dis si vous ne prenez pas mes conseils en compte on sera surpris. Aussi, je leur dis que beaucoup de nos militants mécontents feront des listes indépendantes. Et qu’est-ce qui s’est passé Nos militants ont refusé de voter parce que les candidats n’étaient pas les leurs (…).

‘’Abandonnons l’amitié et le copinage pour voir le parti parce que sans le parti, nous n’existerons pas politiquement’’

Aujourd’hui, il faut qu’on accepte d’écouter la majorité pour nous permettre d’aller vers la restructuration complète du parti. Abandonnons l’amitié et du copinage pour voir le parti parce que sans le parti, nous n’existerons pas politiquement. Hier, on n’écoutait les militants, mais aujourd’hui on les a oubliés (…) J’ai rencontré Sidya Touré et Bah Ousmane pour qu’ils comprennent qu’on s’est battus hier ensemble et qu’on doit travailler ensemble. Mais pour qu’on puisse bien travailler, il faut qu’il y ait la paix dans le pays.

‘’Nous sommes disposés à accepter tout ce qui peut amener la paix dans le pays’’

Sans paix, nous ne pouvons pas travailler et les investisseurs ne viendront pas. Donc nous sommes disposés à accepter tout ce qui peut amener la paix dans le pays. Parce que la paix est importante pour nous qui sommes aux affaires qu’eux qui cherchent à accéder au pouvoir. Relever le parti (RPG Arc-en-ciel) doit être aujourd’hui une priorité de chacun de nous. Les militants ne connaissent pas qui sont les vrais chefs du parti. Acceptons donc de restructurer le parti pour mettre à toutes ces cacophonies (…).

‘’Sans le parti, il n’y a pas de ministres, il n’y a pas de président’’

Je vais demander aux responsables qu’ils prennent toutes les dispositions pour que les commissions soient mises en place. Il ne s’agit plus de faire du copinage, mais de restructurer les comités de base en laissant les gens choisir librement les gens qu’ils considèrent comme les leurs. Personne ne doit imposer quelqu’un, si vous mettez un comité de base auquel les gens n’ont pas confiance quel sera le résultat ? On doit renouveler du comité de base, à la sous-section, à la section, à la fédération, à la coordination et enfin au congrès. Comme ça, le parti va être le parti dans lequel tous les militants se reconnaissent, non pas le parti de quelques caciques, voilà le problème. Donc il faut qu’on retrousse les manches tous. Sans le parti, il n’y a pas de ministres, il n’y a pas de président et il n’y a rien d’autres. Le parti constitue la colonne vertébrale, s’il n’y a pas de colonne vertébrale, tu ne peux pas marcher. Alors, redonnez la force au parti plus qu’avant. J’ai été en prison et jamais le parti n’a été aussi fort que quand j’étais en prison, pourquoi ? C’est grâce à vous qui sont vieux aujourd’hui. Mais les jeunes aussi doivent prendre l’exemple sur vous. Mais ils sont trop pressés aussi parfois…

Propos transcrits par Youssouf Keïta

