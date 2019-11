Alpha Condé sur les tueries : ‘’vous serez surpris lorsque vous verrez les résultats de l’autopsie’’

A N’zérékoré, capitale de la Guinée forestière, le président Alpha Condé qui animait samedi un meeting géant a déclaré ‘’qu’il y a des gens qui n’hésitent pas à tirer sur des gens pour accuser les forces armées’’. Faisant ainsi allusion aux tueries répétées lors des manifestations politiques dans le pays. « C’est pourquoi désormais nous n’accepterons plus dans tout le pays, quand il y a un mort dans la rue, on fait une ceinture de tout et on permet à la police judiciaire de venir faire le constat. Vous serez surpris lorsque vous verrez les résultats de l’autopsie car le menteur, son chemin aujourd’hui est facile mais ça devient difficile après car la vérité finit toujours par triompher », assure-t-il. Extraits…

» (…) Laissons le passé et les hommes d’hier où ils sont et regardons vers l’avenir et vers le progrès. Vers le progrès, nous voulons tous avancer, nous voulons tous que le pays progresse. Les bases sont là, beaucoup de chantiers sont à terminer à Siguiri, nous tous nous le savons. Des réformes décisives ont été engagées dans les secteurs clés pour que cela profite à tous les Guinéens et les Guinéennes. Bien sûr je voudrais que cela aille plus vite, vous me le dites et je comprends vos impatiences, elles sont légitimes. (…) Nous savons l’impatience de nos braves femmes, de nos braves jeunes, mais la Guinée avance, elle continue à avancer. Aujourd’hui, nous sommes fiers d’annoncer à la région forestière que les mines de fer de Nimba vont commencer l’année prochaine. Zogota va commencer l’année prochaine, mais le plus important et qui fait rêver les Guinéens depuis des années, Simandou. Nous venons d’attribuer Simandou à SMB. Ce n’est pas seulement la mine, c’est le transguinéen, le chemin de fer qui ira de Kérouané, N’Zérékoré, Macenta, Guéckédou, Kissidougou, Faranah, Mamou, Forécariah mais aussi le port en eau profonde.

On dit que la Guinée est bénie par Dieu. Mais si la Guinée est bénie par Dieu, je ne sais pas pourquoi nous dormions ? Pour que nous restons dans nos petites querelles pour détourner, c’est transformer nos richesses en réalité. Lola, après le minerai de fer de Simandou, vous allez avoir le graphique mais mieux nous allons lancer bientôt l’appel d’offres (…).

Hier la Guinée était un grand pays producteur de café, mais c’est comme si le café avait disparu. Aujourd’hui, non seulement nous produisons le café robusta en forêt, nous avons commencé à produire le café à l’habitat du Foutah. Le cacao avait disparu, mais à partir de décembre nous allons commencer à vendre les premières récoltes de cacao. Nous allons créer la société d’Etat qui va couvrir et fixer un prix d’achat, tous les secteurs agréés seront obligés de faire respecter ce prix. C’est vrai que les mines vont nous rapporter de l’argent qui va nous permettre de construire les routes, des barrages, des écoles, mais la base de notre développement c’est l’agrobusiness, l’agriculture, l’agriculture, l’agriculture. Mais pas seulement l’agriculture mais transformer le produit agricole en produit fini, c’est-à-dire la chaîne de valeur, produire, transformer, transporter et vendre. Et pour cela nous sommes accompagnés par la banque africaine de développement, par la banque mondiale.

Pour l’agriculture, la banque mondiale vient de mettre à notre disposition 400 millions de dollars pour le programme présidentiel de développement de l’agriculture. La banque africaine de développement est en train de nous accompagner pour les faveurs agricoles, c’est-à-dire préparer le terrain afin que nous puissions cultiver partout (…).

Nous voulons que chaque paysan de Guinée puisse faire autant que notre ami de Chine qui fait 4 tonnes à l’hectare. Nous voulons que chaque paysan de Guinée puisse faire 4 à 6 tonnes à l’hectare, voilà notre ambition. Nous voulons aussi développer l’élevage et l’agriculture, vous avez déjà commencé à élever des porcs, j’annonce aussi aux femmes qu’aujourd’hui nous avons des couveuses et nous allons mettre à leurs dispositions des poussins d’un jour afin de développer l’élevage des poussins car la Guinée ne peut pas avancer sans l’implication des femmes et des jeunes. Donc je dis à la jeunesse et aux femmes ayez confiance.

Le train de la Guinée a démarré, il y en a qui veulent arrêter ce train mais ils perdent leur temps. (…) La démocratie c’est quoi ? La voix du peuple c’est la voix de Dieu. Comment peut-on être démocrate et avoir peur du suffrage universel ? Comment peut-on être démocrate et avoir peur que le peuple s’exprime ? Mais soyez certains, personne ne m’intimidera. J’ai dit et répété aujourd’hui encore haut et fort à Nzérékoré, je ferai ce que le peuple guinéen veut.

Bien sûr nous savons qu’il y a des gens qui n’hésitent pas à tirer sur des gens pour accuser les forces armées, c’est pourquoi désormais nous n’accepterons plus dans tout le pays, quand il y a un mort dans la rue, on fait une ceinture de tout et on permet à la police judiciaire de venir faire le constat. Vous serez surpris lorsque vous verrez les résultats de l’autopsie car le menteur, son chemin aujourd’hui est facile mais ça devient difficile après car la vérité finit toujours par triompher.

Nous savons dans quelle situation nous avons trouvé ce pays. Qu’est-ce qu’ils en ont fait après avoir été 10 ans au gouvernement ? Alors laissons les regarder dans le rétroviseur, derrière, nous on regarde devant, on regarde devant, on regarde devant. Nous devons faire en sorte que les richesses de ce pays profitent à nos générations futures, profitent aux femmes, aux jeunes, aux vieux, particulièrement aux paysans et aux artisans, car nous avons des artisans capables. (…) Nos braves femmes travaillent beaucoup, font beaucoup de choses mais qu’est-ce qui leur manquait ? L’accompagnement. C’est pourquoi nous encourageons les femmes à créer des coopératives, nous encourageons les jeunes à créer des groupements d’intérêt économique.

Voyez en Basse Guinée, nous sommes en train de donner des pirogues, nous allons donner des boulangeries conteneurs partout et permettre aux jeunes d’avoir des groupements d’intérêt économique. (…) Car aujourd’hui, face aux nouvelles technologies, les jeunes devaient avoir leurs propres affaires pour devenir autonomes. Je vois N’zérékoré d’avant-hier, d’aujourd’hui et de demain, c’est le même N’zérékoré ?

Je félicite les jeunes, les femmes, les sages de N’zérékoré. Vous êtes en train de montrer à la face du monde qu’est-ce que le peuple de Guinée veut, mais personne ne mettra le ballon à votre bouche, vous allez pouvoir vous exprimer librement.

Le droit de manifester est un droit solennel prévu dans les Constitutions, prévu dans nos lois mais ça obéit à des règles, lorsque nous respectons ces règles on peut manifester. »

Propos décryptés par Maciré CAMARA