Alpha Ibrahim Keira, de retour de l’intérieur : ‘’tout le bavardage c’est à Conakry ici et dans la presse’’ 

De retour de l’intérieur du pays dans le cadre d’une mission d’État, le ministre de la Sécurité et de la protection civile, Alpha Ibrahima Keira présent, samedi au siège du Rpg Arc-en-ciel (au pouvoir), a fait le compte rendu de son déplacement. Devant de nombreux militants, le premier flic de la république et haut responsable du parti présidentiel a vanté l’importance de l’agence Nationale de Financement des Collectivités locales (ANAFIC).

« Militants du Rpg Arc-en-ciel, c’est avec un devoir militant que je vais m’acquitter de ce devoir qui se traduit par la grande satisfaction du parti, des militants du bureau politique et tous les organismes parallèles du parti. La feuille de route de son mandat à la tête de l’État guinéen et les résultats parvenus aujourd’hui sont encourageants. Nous nous sommes rendus compte que tout le bavardage c’est à Conakry ici et d’ailleurs dans la presse. Le message qui nous a été renvoyé par la population de Faranah, Dabola, Siguiri, c’était un message de satisfaction des œuvres gigantesques du président de la République qui donne de l’espoir aux jeunes.

La mise en place de ce vaste programme pour les 365 communes rurales et urbaines du pays par le président qui a décidé de réorienter les 15% des recettes minières au développement de nos communautés. Cette démarche a été accueillie par enthousiasme par les jeunes et femmes à l’intérieur du pays.

Nous avons constaté partout que les résultats sont hautement appréciés dans ce vaste programme du développement local dans le pays », déclare M. Keira.

Mohamed Cissé

