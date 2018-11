Alpha s’en prend aux régimes populistes en Europe et au Brésil : ‘’ils méprisent les Noirs’’ (vidéo)

A l’occasion de la première visite d’un président zimbabwéen en Guinée [Emmerson Mnangagwa], Alpha Condé s’est élevé mercredi à Conakry contre l’arrivée de régimes populistes en Europe et au Brésil. Pour lui, l’Afrique doit s’unir pour faire face à ceux qui ont un langage méprisant vis-à-vis des Noirs et des Africains en général…

« (…) Face à certaines prises de position inquiétantes, notre unité devient plus nécessaire aujourd’hui qu’hier. Les régimes populistes sont en train de s’installer en Europe, mais aussi plus récemment au Brésil. Ils tiennent un langage méprisant vis-à-vis des Noirs et des Africains en général. Quelle honte pour nous, les chefs d’Etat africains, de voir nos enfants traités comme des bêtes à l’étranger ! Nous devons nous donner la main et nous battre pour que l’Afrique soit unie ». Suivez la vidéo à partir de 9mn53…

Mediaguinee