Amadou Diawara : ‘’je n’ai jamais refusé la sélection’’

Le milieu de terrain du Napoli va revêtir pour la première fois les couleurs de la Guinée. A 21 ans et après plusieurs tentatives de le sélectionner sans succès, il a enfin dit OUI au Syli National. De passage à Bruxelles ce lundi en partance pour Conakry où il rejoindra le reste du groupe de Paul Put, Diawara a accepté de répondre sans tabous à nos questions. Il était accompagné du vice-président de la Féguifoot, Amadou Diaby. C’est un entretien exclusif FOOT224.

FOOT224 : Bonsoir Diawara !

Bonsoir !

Pourquoi c’est maintenant que ton arrivée au Syli National se fait ?

Je n’ai jamais refusé la sélection. Le moment n’était pas venu encore. Maintenant, je suis prêt pour défendre ma nation et je suis là.

Qu’est-ce qui entretemps a fait évoluer ta position ? Le discours des dirigeants de la FGF ou c’est juste que tu as envie de prendre ton temps parce que tu étais jeune et les choses sont allées trop vite pour toi ?

Je dirais que c’est les deux à la fois. C’était trop tôt de venir en sélection. Je n’étais pas prêt encore pour venir en sélection. Le moment est là, maintenant je suis prêt à jouer pour ma nation. Sans oublier que les dirigeants ont aussi fait un gros travail. Sans l’aide des dirigeants, ma famille et ma propre volonté, ça n’aurais pas abouti.

« Je parle souvent avec Keita »

Quid de l’Italie ? Tu as vraiment été intéressé un jour ?

Non, non ! Je n’ai jamais refusé la sélection et j’ai jamais dit que j’allais jouer pour l’Italie. J’ai toujours rêvé de jouer pour ma nation parce que c’est très important.

Cela fait cinq ans que tu n’as pas mis pied en Guinée. Quand tu quittais, tu étais une autre personne et aujourd’hui tu as un autre statut. Forcément, tu dois avoir hâte de retrouver ce stade du 28 septembre que tu as connu, ta famille et cette Guinée que tu as quitté depuis cinq ans ?

Ah oui ! Je suis vraiment honoré. Je suis vraiment content. Comme on le dit souvent, sortir par la fenêtre et rentrer comme ça, vraiment je suis ravi et content.

Aujourd’hui, il y a un nouveau projet qui est en place. Il y a pas mal de nouveaux joueurs qui sont arrivés. C’est un travail que la FGF a entamé depuis quelques mois. Est-ce que tu penses qu’avec ton arrivée et celle des autres, la Guinée peut rentrer dans une nouvelle dimension ?

Oui. Je pense que la Guinée peut arriver à un haut niveau parce qu’il y a des bons joueurs. Que ce soit moi ou pas, je crois qu’ils ont déjà gagné des matchs. Moi aussi je vais essayer d’apporter quelque chose et on va s’entraider.

Il y a des joueurs dans l’équipe avec qui tu as des affinités ?

Je parle souvent avec Keita parce que c’est mon ami, on a joué en équipe informelle ensemble. Ça me fait plaisir de le retrouver aussi en sélection.

Il y a forte attente autour de ton arrivée. Malgré tout, tu as développé une forte côte de popularité en Guinée. Quel message tu aimerais adresser aux supporters du Syli National ?

Je leur dirais de continuer à supporter l’équipe. Je suis en route. J’espère que je pourrai donner quelque chose sur le terrain pour ma nation.

Merci Diawara !

Merci !

Source : Foot224