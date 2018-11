Aminata Touré élue maire, 62 ans après son père: ‘’Kaloum évoque la vie et l’action de nos glorieux prédécesseurs’’

Novembre 1956-novembre 2018. Voilà 62 ans que Sékou Touré, premier président de la Guinée était élu maire de Conakry. Ce vendredi 16 novembre, sa fille aînée, Aminata Touré est maire de Kaloum, le centre administratif et des affaires de Conakry. Elle a obtenu 29 voix sur 29 et dévient la 1ère femme élue Maire de cette ville. Elle s’est adressée à ses compatriotes. Extraits…

« (…) Par vos suffrages, vous avez voulu que l’équipe communale que j’ai l’honneur de conduire soit la dépositaire de vos ambitions pour les cinq prochaines années. En chacun de nous, Kaloum évoque la vie et l’action palpitante de nos glorieux prédécesseurs. Parmi eux, émergent de façon étincelante, la figure de proue de Hadja Mafory Bangoura, de Foromy Touré, de M’Balia Camara, d’Elhadj Saifoulaye Diallo, d’Elhadj Abdourahamane Diallo, de N’Famara Keita et tant d’autres. Le travail gigantesque qu’ils ont accompli n’a donc pas été vain. Que le seigneur bénisse tous ceux qui ont concouru pour rendre possible un tel changement. Puisse le miséricordieux Dieu nous donne la force, le courage, la sérénité et la sagesse que mon équipe et moi assumons avec dignité pour la réussite de cette grande responsabilité que vous nous avez confiée. Tout au long de notre mandat, nous répondrons de nos actes (…). Nous serons guidés par l’esprit de concertation et de redevabilité. Vous nous avez élus sur la base d’un programme que nous allons désormais assumer. Il est de ma responsabilité en tant que premier magistrat de la commune de faire en sorte qu’à l’issue de notre mandature, les objectifs projetés soient atteints (…). Mes conseillers communaux et moi, n’hésiterons un seul instant pour vous faire recours à l’équipe sortante (…) ».

Mediaguinee