Aminata Touré : ‘’nous sommes le peuple qui a sonné le glas de l’empire colonial dans toute l’Afrique…’’

La Guinée a célébré ce 2 octobre 2019 le 61 anniversaire de son indépendance. A Conakry, c’est la place des martyrs de Conakry qui accueilli les festivités. Aminata Touré, fille du père de l’indépendance Ahmed Sékou Touré et actuelle maire de la commune de Kaloum se rappelle de la célébration de cette fête du temps de son feu père.

« Nous rendons un hommage mérité à nos devanciers qui se sont battus et qui se sont sacrifiés pour que ce pays accède à son indépendance nationale et que toute l’Afrique suive après. Donc, aujourd’hui nous sommes très fiers de savoir que nous sommes le peuple qui a sonné le glas de l’empire colonial dans toute l’Afrique occidentale. Cette journée, nous rappelle des souvenirs de cette même place des martyrs où les honneurs étaient rendus et où un défilé géant se tenait pour encore une fois magnifier notre indépendance nationale et magnifier notre souveraineté acquise», a-t-elle affirmé.

Maciré Camara