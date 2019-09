An 10 des massacres du 28 septembre : USA, France et Union Européenne appellent à la tenue rapide du procès

Dans un communiqué conjoint -transmis aux médias- les Ambassades des Etats-Unis, de France et la Délégation de l’Union Européenne ont appelé à la tenue sans plus tarder d’un procès « afin que les auteurs présumés de ces crimes puissent répondre dans les plus brefs délais de leurs actes devant la justice ». Communiqué…

A l’occasion du dixième anniversaire de ce jour tragique, les Ambassades des Etats-Unis, de France et la Délégation de l’Union Européenne expriment leurs condoléances les plus sincères aux victimes du massacre du stade du 28 septembre 2009 ainsi qu’à leurs familles.

Nous soulignons l’importance de la tenue d’un procès sans plus tarder, afin que les auteurs présumés de ces crimes puissent répondre dans les plus brefs délais de leurs actes devant la justice.

Nous réitérons notre engagement à coopérer étroitement avec les autorités et la justice guinéennes en vue de garantir l’organisation d’un procès transparent et équitable.

Ambassades des Etats-Unis, de France et la Délégation de l’Union Européenne