An 35 de la mort de Sékou Touré : le mausolée de Camayenne assaini et haro sur ‘’la falsification de l’histoire’’

Au Burundi, trois adolescentes âgées de 15, 16 et 17 ans sont accusées d’avoir gribouillé une photo du président Pierre Nkurunziza.

A la rencontre de Fatoumata Ba et Aliko Dangote, deux entrepreneurs africains qui ont vu juste.

Des membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont au Mali dès ce vendredi. La visite est conduite par la France, l'Allemagne et la Côte d'Ivoire.

Les séparatistes anglophones ont amplifié les incursions cette semaine et les enlèvements se sont multipliés.

Le bilan humain fait désormais état d'au moins 550 morts après le passage de l'ouragan au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi la semaine dernière. Des secours arrivent doucement, mais la situation est catastrophique.

Parmi les experts consultés par Me Adrien Houngbédji, il y a le constitutionnaliste Joël Aivo. Selon lui, le contexte actuel n'oblige pas que la constitution du Bénin soit révisée. Il expose sa proposition. Interview

L'Union africaine a parrainé un accord entre les groupes armés et le gouvernement, mettant fin provisoirement à une querelle naissante.

Les secours continuent de se mettre en place après les ravages du cyclone Idai au Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. Le PAM a commencé a déployé son aide tandis que l’UA va débloquer une aide de 350.000 dollars.

Inzun Kakiak, jusqu'ici administrateur général adjoint de l’Agence nationale de renseignements, remplace Kalev Mutond. L'ANR apparaît comme la plus redoutée branche du système répressif des précédents régimes.

L'ancien chef de Serbes de Bosnie a été reconnu coupable de génocide et crimes contre l'humanité ce mercredi. La guerre entre Musulmans, Serbes et Croates avait fait près de 100 000 morts entre 1992 et 1995.