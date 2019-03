An 35 du rappel à Dieu de Sékou Touré : le PDG-RDA fait une exposition au lycée qui porte le nom de l’ancien président

En prélude à l’an 35 de la disparition du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré {26 Mars-], les membres du bureau politique national du Parti Démocratique de Guinée-Révolution démocratique africaine (PDG-RDA), ont procédé samedi, 23 mars, à l’exposition des photos du père de l’indépendance nationale dans l’enceinte du lycée Sékou Touré à Gbessia, dans la commune de Matoto.

La cérémonie s’inscrit dans le cadre des journées commémoratives et de réflexion sur la paix et l’unité nationale dénommées ‘’le mois Ahmed Sékou Touré’’.

Au sortir de cette rencontre qui a mobilisé une foule importante d’élèves et encadreurs, le président par intérim du PDG-RDA, Oyé Béavogui est revenu sur l’objectif de cette activité tout en fustigeant ceux qui, selon lui, ont changé l’histoire de la République de Guinée.

» En organisant cette série d’expositions collective, c’est une façon pour nous de transmettre et diffuser largement les œuvres du président Ahmed Sékou Touré. Ahmed Sékou Touré reste pour nous le plus grand Africain de tous les temps. Il est regrettable quand on a suivi des leaders, des hommes qui viennent décapiter les propos du président Ahmed Sékou Touré en se l’imitant qu’à son discours qui est : ‘’nous préférons la liberté dans la pauvreté à l’opulence dans l’esclavage ». Aujourd’hui, des gens malveillants qui sont en train de plonger la jeunesse dans la confusion prétendent apprendre l’histoire à la jeunesse guinéenne, ils se trompent parce qu’en réalité, le peuple de Guinée est plus mature », dit-il.

Présent à cette rencontre, le Directeur communal de l’Education de Matoto, Daouda Doumbouya qui se dit fruit de l’effort abattu par le président Sékou Touré, a invité les jeunes à choisir feu Sékou Touré comme modèle.

« Je suis content de la célébration de cette fête. Je voudrais seulement m’adresser au peuple-enfants qui se trouve là pour que celui-ci sache que la valeur de la personnalité dont le nom est donné à l’école. Je ne vous apprends rien mais nous sommes les fruits de Sékou Touré. Parce qu’à son temps, nous avons étudié, nous connaissons combien de fois il a fourni des efforts pour que le Guinéen réussisse. Nous voulons que les jeunes soient comme lui pour qu’ils soient comme un Soundiata dans le temps, un Samory Touré, un Diallo Telli. Je veux parler également de Fodéba Keita, voilà des gens qui ont valorisé les Guinéens », a-t-il lancé.

Sidiki Kouyaté, le proviseur du lycée Sékou Touré qui a ouvert ses portes pour le déroulement de cette activité, s’est réjoui du choix porté sur son établissement. Ajoutant que l’histoire de la Guinée a été modifiée.

« Je remercie les organisateurs pour avoir choisi notre école pour le lancement de cette semaine. Ça nous va droit au cœur en tant que nouvelle génération de connaître réellement qui était l’homme, ses œuvres, son combat politique et syndical. Vous-même avez vu l’engouement qui entoure cet événement, ce n’est pas fortuit. Parce que, les élèves qui sont là présents viennent de naître. Généralement, l’histoire de ce pays a été falsifiée et c’est une occasion pour eux de connaître la vérité », a-t-il dénoncé.

Il faut noter que l’événement a été également marqué par le rappel du parcours de feu Ahmed Sékou et le combat qu’il a mené pour la libération de la Guinée des mains des colonisateurs. Les élèves ont tour à tour remercié les organisateurs et leur ont demandé de multiplier ces genres de rencontres afin de leur permettre de connaître l’histoire réelle de la Guinée au temps de feu Ahmed Sékou Touré.

Mohamed Cissé