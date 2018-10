An 73 des Nations Unies : une série d’activités prévue tout le mois d’octobre à Conakry et à l’intérieur du pays

En prélude au lancement des activités de célébration du 73è anniversaire des Nations Unies, l’équipe pays des Nations Unies en Guinée a animé ce mardi 9 octobre 2018, une conférence de presse à Coléah pour annoncer les couleurs.

Célébrée tous les 24 octobre, cet anniversaire se particularise cette année par l’organisation d’une série d’activités à Conakry et à l’intérieur du pays. Le but de ces activités est de favoriser une plus grande ouverture de l’organisation auprès du grand public, des étudiants, des jeunes et des différents acteurs du développement y compris le secteur privé et les médias.

Instituée depuis 1945, cette journée se veut pour objectif d’illustrer la contribution au progrès de l’humanité. Dr Georges Ki-Zerbo estime que cette journée est une occasion de renforcer les liens de coopération avec les Etats membres. ‘’C’est une occasion de visibilité et aussi de renforcer les liens de coopération avec les Etats membres. Et aussi c’est un moment de retour, c’est un moment d’introspection pour voir dans quelle mesure l’action du système des Nations Unies est appréciée et utile au niveau des pays’’, a estimé le représentant pays de l’OMS en Guinée.

Ajoutant qu’une série d’activités est organisée dans tous les pays membres de l’organisation des Nations Unies, Dr Ki-Zerbo annonce qu’en Guinée, cet évènement représente un fait important cette année à cause du lancement du nouveau Plan d’action des Nations Unies pour l’Aide au Développement, PNUAD couvrant la période 2018-2022.

‘’Ce plan d’action vise à accélérer la réalisation des 17 Objectifs de Développement Durable à l’horizon 2030. Et ce plan des Nations Unies pour l’aide au Développement est aligné strictement avec le Plan National de Développement Economique et Social de la République de Guinée. Son apport financier au PNDES représente près de 500 millions de dollars US. Pour innover cette année, au lieu de nous limiter à la journée du 24 octobre, l’ensemble des agences réunies au sein de l’équipe pays des Nations Unies a jugé utile de faire des activités perlées tout au long du mois d’octobre pour avoir une plus grande visibilité pour toucher des publics, des audiences multiples’’, explique-t-il.

‘’Toutes les agences PNUD, OIM, OMS, UNICEF, FAO, PAM, UNFPA, UNESCO, ONUDI, HCR, ONUSIDA, HCDH et d’autres qui sont basées à Dakar dans des bureaux et qui ne sont pas résidentes, toutes ces agences ont décidé de mener des activités conjointes et avec une des agences prenant le leadership mais sous la bannière d’une seule organisation des Nations Unies. On dit en anglais ONE-UN, donc c’est dans l’esprit d’unir dans l’action’’, ajoute-t-il.

Il est à souligner que l’approche ‘’Unis dans l’Action’’ vise à améliorer la cohérence des activités opérationnelles de développement et du système des Nations Unies.

Maciré Soriba Camara

+224 628 112 098