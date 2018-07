Anniversaire : la Guinée célèbre les 20 ans de la cour pénale internationale

A l’instar des autres pays signatures, la Guinée à travers la coalition guinéenne pour la cour pénale internationale (CGCPI) a célébré hier mardi 17 juillet, à Conakry les 20 ans du statut de Rome du 17 juillet 1998, portant création de la cour pénale internationale(CPI).

Le thème retenu cette année, ‘’le crime d’agression, un acte qui est en cours d’être la 4è compétences de la CPI, après le crime contre l’humanité, crime contre la génocide et le crime de guerre.’’

Selon, le président de la coalition guinéenne pour la cour pénale internationale, Me Hamidou Barry, « le crime contre d’agression a été ratifié le 11 juin 2010 à Kampala. Et il fallait 30 Etats partis, nous sommes à 36 Etats à la date du 13 juillet 2018. Aujourd’hui à la Haye ou pendant cette semaine les Etats partis vont formaliser enfin de compte pour que ce crime d’agression soit jugé devant la cour pénale internationale. »

Poursuivant, il a précisé que « la cour aura en ce moment 4 compétences à savoir : crime de guerre, crime de génocide, crime contre l’humanité et enfin crime d’agression parce que ça n’a pas été facile depuis la fin de la seconde guerre mondiale. On cherche à définir qu’est ce que l’agression et qu’est ce qu’un acte d’agression. Et je vous informe que le droit national guinéen, c’est-à-dire le code pénal d’octobre 2016 a intégré le crime d’agression en ces article 796 et suivant. Il l’a défini et a prévu la peine, c’est la réclusion à perpétuité. »

Plus loin, il a mentionné qu’il ne faut pas qu’on stigmatise la cour. ‘’La cour c’est un instrument, c’est un bijou de l’humanité. C’est la première fois depuis les deux guerres mondiales que l’humanité a connu, a créé une juridiction pénale internationale permanente et qui travaille. Mais aussi le travail n’est pas parfait si on critique notre justice, nous devons aller vers cette justice pour qu’elle marche. Donc partons aussi vers la cour pénale internationale pour que cette cour enfin soit universelle, efficace et totalement indépendante…’’

Par Elisa Camara

