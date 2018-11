Antonio Souaré sur CIS TV : ‘’le stade de Nongo sera ouvert au grand public en janvier’’

A l’occasion de la visite en Guinée de l’ex-star du football Jean Amadou Tigana, le président de la Fédération guinéenne de football Mamadou Antonio Souaré a déclaré sur Cis Tv que le stade de Nongo de 50 mille places sera ouvert au grand public en janvier prochain…

« J’ai déjà fait les courriers pour faire l’inspection. Nous attendons que l’inspection passe en décembre et en janvier le stade sera ouvert au grand public (…) Le stade de Nongo est à 95% prêt. C’est pourquoi pour essayer le stade, le Horoya s’y est entraîné pour certains réglages. Et nous sommes très pressés et très fiers de transférer dans ce stade de 50 mille places. Malheureusement, on ne pourra pas jouer le match contre la Côte d’Ivoire ici mais ça rassure les Guinéens. (..) ».

Mediaguinee