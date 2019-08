Antonio Souaré répond à ses détracteurs : ‘’nous, on ne regarde pas en bas, on regarde devant. On regarde là où on vise’’

Au cours de la présentation vendredi dernier des trophées gagnés à la Can Egypte 2019 par les supporters guinéens au siège de la fédération guinéenne de football à Kaloum, le président Mamadou Antonio Souaré, richissime homme d’affaires, a vanté le bilan de son équipe depuis son arrivée à la tête du football guinéen.

Le président de Horoya Ac a, dans la foulée, annoncé que le stade de Nongo dont l’ouverture est attendue par bon nombre de guinéens, est enfin apte à recevoir toutes les compétitions.

‘’Ce que les gens n’ont pas fait ici en 30 ou 40 ans, on l’a réussi en 18 mois. Aujourd’hui, je vous invite à aller visiter le stade de Nongo, il est prêt pour les compétitions. La Guinée est le seul championnat aujourd’hui que toute l’Afrique regarde. Et dans les autres pays, on filme un ou deux matchs. C’est seulement en Guinée où toutes les 28 équipes sont filmées gratuitement et vues dans le monde entier. Notre football est au sommet. Mais, tout ce qui se passe, nous on ne regarde pas en bas, on regarde devant. On regarde là où on vise » a-t-il dit.

Depuis la défaite de la Guinée en Coupe d’Afrique des Nations Égypte 2019, la fédération guinéenne de football n’a de cesse d’essuyer des critiques des observateurs sportifs.

Mohamed Cissé