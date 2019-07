‘’Apprêtez-vous, au mois d’août qui arrive-là ils veulent annoncer quelque chose’’, alerte l’UFR

Lors de l’assemblée générale ordinaire de l’Union des forces républicaines (UFR) samedi à son siège national de Matam, Ahmed Tidiane Sylla de la cellule de communication a déclaré que le pouvoir est aux manœuvres pour manipuler et corrompre le parti.

« Aujourd’hui, il faut que vous soyez informés, il y a 11 milliards de francs guinéens qui sont sortis pour attaquer l’UFR. Parce qu’aujourd’hui nous sommes le parti qui est vu, nous sommes le parti qui est à combattre, nous sommes le parti sur lequel on s’acharne, nous sommes le parti qui essaie d’empêcher le 3ème mandat. Donc ce sont 11 milliards qui sont votés pour nous attaquer, pour nous manipuler, pour nous corrompre, donc soyez prêts. 11 milliards, ce n’est rien, avoir le pouvoir en 2020 et changer toute la Guinée, avoir des écoles, des routes, avoir un niveau de vie décent, ça c’est plus que 11 milliards. En plus de ça, il y a 3 millions d’autocollants qu’ils ont commandés en Chine, vous avez vu les images, les vidéos, les tee-shirts qu’ils ont commandés, ils attendent. Les tournées à l’intérieur du pays-là, c’est pour ça. C’est pour aller rencontrer les sages, les chefs de quartier, les sous-préfets pour avoir leur aval afin de commencer à distribuer ces autocollants-là. Ils ont fait sortir une short liste où on prend les noms des gens, avec les contacts, ils sont en train de distribuer ça dans les quartiers, les sous-préfectures, les villages ainsi de suite afin de distribuer ces autocollants et ces tee-shirts-là. Par contre, je vous dis apprêtez-vous, au mois d’août qui arrive-là ils veulent annoncer quelque chose donc apprêtez-vous maintenant là. Les tee-shirts sont venus c’est prêt, les autocollants c’est prêt, l’argent est prêt, maintenant on est en train de démarcher pour voir comment distribuer cela », a confié M. Sylla.

Maciré Camara

+224 628 112 098