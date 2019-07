Appui pédagogique aux candidats au bac 2019 : 224 Objectif Bac fait le point de sa mission dans la région de Mamou

Après une dizaine de jours passés dans la région de Mamou pour appuyer pédagogiquement les candidats au baccalauréat session 2019, les membres du projet 224 objectif Bac, étaient face à la presse, ce vendredi pour faire le compte -rendu de leur mission.

Cette équipe a déployé une vingtaine d’enseignants volontaires dans les préfectures de Mamou, Pita et Dalada pour venir en aide aux candidats au baccalauréat de cette région qui a enregistré l’année dernière le résultat le plus faible au baccalauréat unique en Guinée.

Selon le coordinateur du projet, 224 objectif Bac, Mohamed Aly Condé, « on a été surpris de la mobilisation des enfants du fait qu’ils s’intéressent à ce projet qui au départ laissait croire à une perturbation du processus normal de la programmation des examens notamment le baccalauréat. Mais c’est tout à fait le contraire, on a été dans la région de Mamou, on s’est entretenus avec près de 2000 élèves, on leur a transmis la méthode pour aborder les différents sujets au baccalauréat sans aucune prétention de les avoir enseigné le programme entièrement ».

» L’année dernière à Mamou, c’était 13,96%d’admission. Si, cette année, on a un plus de 13,96% d’admission, on ne pourrait que s’en féliciter. Mais surtout n’oubliez pas notre objectif ce n’est pas nous attirer le mérite, c’est le gouvernement qui organise les examens. Donc, le mérite revient d’abord à ces enseignants qui les ont enseignés. Nous, nous ne sommes venus que pour apporter quelques précisions sur un certain nombre de choses. Par exemple comment aborder un sujet à l’examen ? » a-t-il rappelé.

Par ailleurs, le responsable à la mobilisation et à la gestion des volontaires, Ibrahima Diouldé Diallo, a précisé que cette mission qui a connu la participation de 23 enseignants volontaires, n’a pas été facilitée au départ par les autorités locales de la région de Mamou.

A en croire le porte-parole des enseignants volontaires, Kémo Mady Fofana, ils ont donné le meilleur d’eux-mêmes, tout en rassurant que les résultats de cette année dans la région de Mamou qui a 2.155 candidats au baccalauréat session 2019 pourront s’améliorer.

A noter que cette structure sociale 224 Objectif Bac, qui ne compte pas s’arrêter dans sa mission d’appuyer pédagogiquement chaque année les candidats au baccalauréat dans le pays, a assuré qu’au-delà des personnes particulières, elle n’a aucun financement.

