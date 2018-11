Après sa lourde défaite à Dixinn, Aboubacar Soumah affiche sa coquette villa…

Aboubacar Soumah, leader de Guinée pour la Démocratie et l’Equilibre (GDE) a visiblement du mal à digérer sa défaite cuisante face au candidat de l’UFDG Mamadou Samba Diallo à Dixinn vendredi dernier. Après avoir reconnu sa défaite et s’être violemment pris à Sidya Touré et Mamadou Sylla pour trahison sur sa page Facebook, Aboubacar Soumah a fièrement affiche dimanche sa luxueuse villa, située à Tanènè Bouramaya, dans Dubréka…

