Aquaculture : le Japon et le PNUD font un important don de matériels à l’agence nationale de l’Aquaculture 

Le Ministère des pêches, de l’Aquaculture et de l’économie maritime, à travers l’agence nationale de l’aquaculture (ANAG), a bénéficié ce mardi, 5 août, d’un don en matériels roulants, informatiques et bureautiques pour l’amélioration de ses activités dans les préfectures de Kankan, Siguiri et Mandiana. Ce don a été fait par le gouvernement japonais avec l’appui du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD).

Ce don d’une valeur de 553 millions 800 mille francs guinéens est composé de deux véhicules 4×4, seize motos, dix ordinateurs et deux fauteuils.

La remise officielle de ces équipements a eu lieu au Ministère des pêches, de l’aquaculture et de l’économie maritime en présence de l’ambassadeur du Japon en Guinée, du représentant résident par intérim du PNUD et de plusieurs cadres du département des pêches.

Pour le représentant résidant par intérim PNUD en Guinée, « promouvoir l’aquaculture, c’est mettre à la disposition des populations et des communautés des moyens de subsistance, mais aussi et surtout améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des zones ciblées », a dit Eloi Kouadjo avant d’expliquer le processus qui a conduit au choix des trois préfectures pour leur accompagnement.

« Trois préfectures ont été identifiées, 15 sites ont été retenus après un processus d’identification sélectif et compétitif auquel nos structures au niveau du PNUD en partenariat avec l’ANAG, ont conduit des concertations pour amener à l’identification de ces 15 sites. Aujourd’hui, la phase pilote nous donne l’opportunité de mettre en œuvre toute une administration conséquente de l’expertise technique nationale avec le soutien d’une expertise internationale de qualité à travers les experts du Japon mais aussi ceux du PNUD », a-t-il ajouté.

Pour sa part, l’ambassadeur du Japon en Guinée s’est réjoui du fait que ce projet entre dans sa phase opérationnelle et va permettre et aux habitants de la Haute Guinée de bénéficier de ses fruits.

« Les équipements remis aujourd’hui permettront donc à l’ANAG de lancer concrètement ses activités sur le terrain, notamment par la fourniture de véhicules et de motos, ainsi que de matériels informatiques. Je me réjouis donc que le projet entre dans la phase opérationnelle d’appui aux aquaculteurs de Haute Guinée et que les habitants de cette région pourront bientôt bénéficier des fruits de ce projet », a souligné Hideo Matsubara.

Le secrétaire général du Ministère des pêches qui a présidé cette cérémonie de remise de dons a, au nom du gouvernement, félicité et remercié les donateurs (le Japon et le PNUD).

Pour Alkhaly Sophiane Sankho, ces équipements viennent à point nommé, car des activités importantes du projet doivent être mises en œuvre dans les prochaines semaines.

