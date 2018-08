Armée : le chef de la mission de coopération de défense près de l’ambassade de France en Guinée décoré

En fin de mission en Guinée, l’attaché de défense et chef de la mission de coopération de défense près l’ambassade de France en Guinée, Colonel Roland Briane a été officiellement décoré ce mercredi 1er août 2018, au camp Almamy Samory pour ‘’de loyaux services rendus à la Guinée durant sa mission’’.

Présidée par le ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, ministre de la Défense Nationale, Dr Mohamed Diané, cette cérémonie s’est déroulée en présence de toute la hiérarchie militaire, des attachés de défense des pays frères et amis et de plusieurs autres invités de marque.

Après lecture du décret du Président de la République, l’honneur est revenu au grand chancelier de l’ordre national du mérite, Kaba 43 Camara de préciser : ‘’Au nom du Président de la République, Grand maitre des ordres nationaux et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, nous faisons officier de l’ordre national de mérite.’’

Heureux du geste, le récipiendaire n’a pas manqué de magnifier les bonnes relations d’amitié et de coopération qui existent entre son pays (France) et la République de Guinée, avant de mentionner : ‘’Je me sens grandit, car une décoration sanctionne des actes positifs reconnus par la collectivité. Pour ma part, il s’agit du travail d’une équipe, mes coopérants qui sont insérés dans les forces armées guinéennes et qui font leur mission sans arrière pensée et en respectant les cultures guinéennes et des traditions des armées guinéennes (…) Sur un plan plus personnel, je souhaite évoqué la chaleur et la franchisse des relations entretenues pendant ces trois années’’, dira entre autres Colonel Roland Briane.

Prenant la parole pour la circonstance, le ministre a remercié les uns et les autres avant de rappeler : ‘’Il y a moins d’un mois, nous étions rassemblés dans cette même, pour procéder à la remise solennelle de médailles à cinq de nos frères coopérants français. Aujourd’hui encore, nous nous retrouvons autour d’un autre ami français de la Guinée et pas le moindre, le Colonel Roland Briane, attaché de défense et chef de la mission de coopération de défense près l’Ambassade de France en Guinée’’, dira-t-il.

Poursuivant, il a précisé : ‘’Durant sa mission en Guinée, le Colonel Roland Briane a raffermi notre coopération militaire à travers la coordination des coopérants qui participent au renforcement des capacités des forces armées dans leurs différentes composantes. Aussi, il serait superflu de souligner qu’il a donné le meilleur de lui-même pour impulser les différents projets dont il avait la charge, notamment l’action de l’Etat en mer, l’aviation légère d’observation, les forces spéciales et la préparation de nos bataillons pour la projection au Mali. Désormais, l’esprit de ces cérémonies nous commande de nous attarder moins sur les acquis de notre collaboration, en dépit de leur nombre, mais nous devons plutôt faire aux autres défis qui nous interpellent. Car, de grands chantiers nous attendent dans le vaste processus de maintien de la paix et de la sécurité internationales, confrontées aux nouvelles menaces que nous impose le terrorisme sous toutes ses formes’’, dira le ministre d’Etat chargé des Affaires Présidentielles, ministre de la Défense Nationale, Dr Mohamed Diané.

Par Youssouf Keita

+224 666 48 71 30