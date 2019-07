Armées : restitution des résultats des enquêtes épidémiologiques et comportementales du VIH/VHB/TB

Un atelier de restitution des enquêtes sur la séroprévalence du VIH, VIB et les risques épidémiologiques liés au comportement (SABERS) dans les Forces armées guinéennes (FAG), a eu lieu ce mercredi dans un complexe hôtelier de Conakry. Il s’agit de la mise en place de l’Opération Protection Permanente (OPP), qui est un programme de lutte contre le VIH/SIDA dans les Forces Armées Guinéennes.

D’après le colonel Ibrahima Khalil Touré, Directeur Général des Services de Santé de l’armée, son département a effectué trois études CAP, notamment en 2003, 2006, et 2010.

« En effet, l’enquête CAP est un outil stratégique permettant d’identifier le besoin éducationnel d’une cible spécifique. Elle évalue trois (3) points : (1) le niveau de la connaissance complète, (2) les attitudes motivant les comportements et (3), les pratiques préventives et de prise en charge des populations cibles. Les résultats sont catégorisés, qualifiés ou quantifiés selon l’objectif poursuivi. La démarche de recherche est holistique car elle doit concilier les trois comportements des populations, à savoir : (1) la composante cognitive, (2) la composante émotionnelle, (3) et la composante conative », a-t-il rappelé.

Présent à cette cérémonie, l’ambassadeur américain Simon Henshaw a affirmé la volonté des États-Unis à poursuivre cette forte prévention et traitement des forces armées guinéennes afin d’améliorer la santé de celles-ci.

Prenant la parole, le ministre conseiller du président de la République et ministre de la Défense Nationale, Dr Mohamed Diané a estimé que les résultats de cette étude vont permettre de réorienter les politiques et stratégies de la Guinée en matière de lutte contre le SIDA et jeter les bases d’un programme de lutte contre les hépatites dans les Armées.

« Je me félicite du fait que pour la première fois, l’enquête sur le terrain a été réalisée entièrement par les cadres du Service de Santé des Armées. Les résultats de cette étude permettront de réorienter nos politiques et stratégies en matière de lutte contre le sida et de jeter les bases d’un programme de lutte contre les hépatites dans les Armées. Ces résultats donneront également une indication sur l’efficacité des différentes interventions antérieures et renseigneront sur les indicateurs de performance du programme de lutte contre le SIDA au sein de nos forces armées. J’invite donc la hiérarchie militaire à prendre en compte toutes les recommandations issues de cette étude », a lancé le ministre.

Il est à noter que cette cérémonie a connu la présence de hauts cadres de la hiérarchie militaire.

Maciré Camara

+224 628 112 098