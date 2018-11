Asmaou Diallo, Miss Pan African Queen 2018 est à Conakry : ‘’l’autorité doit m’accompagner’’

La Miss Guinée 2017 Asmaou Diallo qui a raflé le 24 novembre dernier, la couronne Miss Pan African Queen 2018-2019 qui s’est tenue à Logos, au Nigeria a regagné Conakry, dans l’après-midi de ce mercredi.

C’est grâce à son projet axé sur l’éducation des jeunes filles, que la miss Diallo s’est démarquée des autres candidates en remportant ce trophée qui honore une fois encore la culture guinéenne sur la scène internationale.

La beauté guinéenne qui est à son 3ème trophée depuis son élection en 2017 a été accueillie à l’aéroport international de Conakry Gbessia par la présidente du comité Miss Guinée (COMIGUI), Johanna Barry, son époux et sa famille.

« Je suis très fière et très contente. Moi, je me dis que c’est à nous de montrer à la génération montante qu’on doit vendre l’image de la Guinée. Je suis très fier de moi aujourd’hui, de ma famille et surtout du Comité Miss Guinée », dit Asmaou.

« Je dédie ce mandat à l’éducation des jeunes filles parce que j’avais pour projet, promouvoir l’éducation des jeunes filles qui avait pour thème « tous à l’école, pas sans elle ». C’est un challenge pour nous, il faut vraiment que l’autorité puisse m’accompagner surtout à réaliser le projet que je tiens vraiment à cœur », poursuit-elle.

De son côté, la présidente du Comigui, Johanna Barry de mentionner que la victoire de Asmaou ne l’a pas étonnée.

« Je ne suis pas du tout étonnée de la victoire d’Asmaou. Parce que depuis le début de sa fonction, elle est restée tenace et persévérante malgré tout ce qui a été dit. Donc sa victoire ne m’étonne pas. Je suis très émue. On n’a jamais vécu ce genre d’événement avec une Miss. Elle est la seule à pouvoir persévérer autant. Je n’ai jamais eu à vivre ce genre d’émotion avec une autre Miss ».

Présente à l’aéroport, la mère de la Miss Pan African Queen 2018 Mme Diallo, visiblement très émue, n’a pas manqué de formuler des prières à l’endroit de sa fille afin de réussir dans ses projets.

« Je suis très heureuse de ma fille que je respecte tant. Depuis le début de sa compétition, elle n’arrête de progresser. Que Dieu la pousse loin. C’est son père qui nous a encouragées à ce qu’elle fasse ce métier depuis quand elle faisait la 11ème année. Elle a commencé par la compétition Miss Börö ».

Elisa CAMARA