Assainissement de la ville de Conakry : le PADES pas d’accord avec la méthode du gouvernement Kassory

Les membres du Parti des Démocrates pour l’Espoir (PADES) ont animé ce samedi 27 octobre leur assemblée générale au siège sis à Nongo, dans la commune de Ratoma. Plusieurs points étaient inscrits à l’ordre du jour dont entre autres le projet d’assainissement de la ville de Conakry initié par le gouvernement, la situation sociopolitique relative à l’installation des conseillers communaux.

Président la rencontre, Mohamed Kaba, coordinateur administratif dudit parti a déploré la politique mise en place par le gouvernement afin de rendre propre la ville de Conakry.

‘’Vous avez constaté aujourd’hui que la circulation était complètement paralysée. Depuis 6 heures, impossible de circuler à Conakry. Je pense que cela montre un peu ce que nous disons tous les jours, c’est-à-dire la qualité de la gouvernance. On propose des solutions qui créent plus de problèmes que des solutions aux problèmes qu’on veut résoudre. Aujourd’hui, moi-même j’ai eu la peine de venir à cette assemblée parce qu’on veut nettoyer la ville. C’est bien, la ville doit être nettoyée, c’est une responsabilité du gouvernement, mais il faut faire attention aux meurettes qu’on propose parce que ce n’est pas des mesures qui vont nous permettre d’assurer la propreté de la ville de Conakry. Le problème de l’insalubrité est profond et il faut des solutions structurelles qui prennent en compte de façon générale le problème en entier et que ça soit une solution qui dure et qui peut résoudre effectivement le problème. Depuis combien de mois, on est en train de faire la même chose, est-ce que la ville est propre ? La ville n’est pas propre mais en même temps la circulation est perturbée, complètement. Aujourd’hui, les élèves n’ont pas pu partir à l’école par ce que cette mesure existe. Je crois qu’il faut que le gouvernement revoie sa copie et qu’on propose pour Conakry, des mesures qui soient des mesures faisables partout. Ailleurs, on nettoie la ville dans la nuit, dans toutes les grandes villes et le matin chacun vaque à ses activités. La population vie de façon quotidienne et on ne peut pas bloquer les gens le matin et les empêcher de partir à leurs services’’, di-t-il dit.

Abordant la deuxième thématique relative à l’installation des élus locaux, il poursuit en dénonçant l’accord politique qui, selon lui, est à l’origine de ces récentes violences survenues en Guinée. ‘’Depuis quelques jours, la tension qui monte est consécutive à l’installation des exécutifs communaux. Un calendrier a été établit, des accords ont été signés entre certains partis comme d’habitude et finalement on se retrouve dans une autre crise que nous sommes en train de vivre. Cela veut dire que les accords n’ont servi à rien de tout, cela veut dire que les accords signés n’étaient pas des bons accords parce que les accords n’ont pas tenu compte des réalités locales. Vous ne pouvez pas dans une élection locale, faire des décisions à l’insu des principaux concernés, ça ne marche pas’’, a-t-il conclu.

Cette assemblée générale hebdomadaire du Parti des Démocrates pour l’Espoir(PADES) a connu des nouvelles adhésions des jeunes qui ont manifesté leur engagement d’œuvrer pour le progrès de cette formation politique.

Mohamed Cissé

+224 623-33-83-57