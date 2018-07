Assainissement : l’UFC d’Aboubacar Sylla vole au secours du secteur Nasouroulaye

Dans le cadre de l’assainissement de la ville de Conakry, l’Union des Forces du Changement (UFC) dirigée par l’actuel ministre d’Etat, ministre des Transports, Aboubacar Sylla a fait un don de matériels d’assainissement au quartier Nasouroulaye, le week-end dernier.

Composé des ballets, des râteaux, des pelles et les brouettes, ce don permettra sans nul doute aux citoyens de ce quartier de faire face aux ordures qui jonchent les différentes rues de Conakry. En président à cette cérémonie de remise au nom du président du parti Aboubacar Sylla, Kaly Bah a précisé le motif de l’assistance :

‘’Nous avions l’habitude d’organiser les assemblées générales du parti chaque week-end ici à notre siège à Taouyah. Donc, comme on l’avait dit à l’Union des Forces du Changement, à la place des assemblées nous allons procéder à une assistance sociale aux différents quartiers parce que vous avez vu avec les premières pluies dans notre pays et vous voyez déjà ce qui se passe dans les quartiers de Conakry en matière d’assainissement. Et c’est dans ce cadre que l’UFC a jugé utile de remplacer les assemblées générales à des actions sociales. Et la fin de chaque mois maintenant, nous allons organiser les assemblées générales pour pouvoir communiquer ce que l’UFC à apporter comme contribution à l’assainissement et l’appui à certains jeunes. Donc, c’est tout ce qui fait aujourd’hui que nous vous livrons ces matériels, des ballets, des chaux, des perles et brouettes’’ a expliqué le premier vice-président de l’UFC.

De son côté Abdallah Barry, le président de la jeunesse du secteur Nassouroulaye dans le quartier Cosa a tout d’abord remercié les donateurs et encouragé l’initiative du parti de l’union des forces du changement.

‘’L’assainissement de notre quartier étant un souci pour le président Aboubacar Sylla cela nous montre que l’UFC est là et prête pour résoudre les problèmes guinéens. D’abord, il n’est pas à Sékhoutouréya et il nous aide de bien vivre parce que nous avons ce que nous sommes en train de vivre. Une fois encore nous somme fiers de notre président Aboubacar Sylla et que Dieu le tout puissant guide ses pas’’, a-t-il déclaré.

Par Yaya Dramé

+224 628 38 05 76