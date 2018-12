Assemblée nationale : ‘’traître !’’, le mot de trop de Kory Kondiano qui a irrité les libéraux-démocrates

La situation est tendue ce lundi à l’assemblée nationale entre le président de l’institution Claude Kory Kondiano et les députés du groupe parlementaire libéral démocrate. Ce groupe est composé essentiellement des députés de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), principal parti de l’opposition guinéenne.

Tout est parti d’une petite blague ou mot de trop du président de l’assemblée nationale qui a qualifié ce groupe parlementaire de « traître » lorsque celui-ci s’est abstenu de voter deux conventions de financement.

Irrité par cette déclaration du président de l’assemblée nationale, Fodé Oussou Fofana s’est dit choqué et a demandé au nom de son groupe parlementaire à Kory Kondiano de retirer le mot « traître ».

Le président a dans un premier temps refusé de retirer et a provoqué la colère des députés de l’opposition qui ont empêché la plénière par des cris et en tapant sur les tables. Le président de l’assemblée nationale a suspendu la plénière et s’est retiré de la salle.

Quelques minutes après, Claude Kory est revenu et a présenté ses excuses pour permettre la reprise des débats.

« Le groupe libéral démocrate me demande de présenter des excuses, donc je présente des excuses, mais je rappelle que l’ai fait une fois mais vous n’avez pas réagi comme ça. Je ne sais pas pourquoi aujourd’hui vous réagissez de cette façon. Je ne cherche pas à creuser, on va travailler et je voudrais vous demander dorénavant de ne pas vous abstenir. C’est l’assemblée, il faut vous habituer à ça, c’est comme ça » a dit le président de l’assemblée nationale.

Thierno Sadou Diallo et Mohamed Cissé, depuis le Parlement