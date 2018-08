Attaque du siège du SLECG : le vigile indexe Souleymane Sy Savané (vidéo) 

Très tôt ce mercredi, un groupe de personnes a attaqué le siège du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) à Donka. Sur les lieux, MEDIAGUINEE -votre site préféré- a interrogé, le vigile Balla Condé qui, sans détours, a déclaré que les agresseurs étaient en mission de Souleymane Sy Savané, ex-secrétaire général du SLECG.

« Le groupe était venu, en ce moment moi, j’étais en haut pour nettoyer les lieux. J’ai entendu des bruits au niveau de la porte. C’était aux environs de 7 heures. Donc, dès qu’ils sont venus, ils ont tapé à la porte avec force pour me dire que d’ouvrir. Ils m’ont dit que le siège c’est pour eux. Ils m’ont dit d’ouvrir la porte, j’ai refusé mais quand j’ai assisté, ils m’ont tapé la main avec le marteau qu’ils détenaient. Et ils m’ont dit aussi que Souleymane Sy Savané qui les a commissionnés. C’est ainsi, qu’ils ont cassé la porte et ils ont cassé tous les matériels. Et ils ont emporté certains documents et d’autres ont été jetés à l’eau. Ils étaient habillés en civil et tous détenaient des marteaux mais pas des armes », a-t-il expliqué.

Dans le bureau du secrétaire général -contesté- du SLECG, Aboubacar Soumah, tout a été saccagé également.

Yaya Dramé

