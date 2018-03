Attaques au Burkina : les condoléances du président Alpha Condé (communiqué)

A la suite des attaques qui ont visé ce vendredi 2 mars 2018 des endroits stratégiques militaires du Burkina, l’ambassade de France et l’institut français, le Président de la République de Guinée, le Professeur Alpha Condé, a présenté ses condoléances ainsi que celles du peuple de Guinée au Président Roch Marc Christian Kaboré et son soutien au Président français Emmanuel Macron. Nous vous livrons la substance de ces correspondances.

« C’est avec indignation et une profonde consternation que le Peuple de Guinée, mon Gouvernement et moi-même avons appris les attaques lâches qui ont visé l’Etat-major des forces armées burkinabé, l’ambassade de France et l’institut français.

Ces attaques, qui ont fait au moins sept morts et plusieurs blessés, selon un bilan provisoire, interviennent après celles du restaurant Cappuccino en janvier 2016, selon un mode opératoire connu des terroristes.

La Guinée par mon intermédiaire, présente aux familles des disparus, ses condoléances les plus attristées, souhaite prompt rétablissement aux blessés et reste aux côtés de la France dans son combat contre le terroriste.

Plus que jamais l’Afrique et la communauté internationale doivent se mobiliser pour faire front commun contre cette barbarie qu’il faut définitivement neutraliser. Dans ce sens, l’opérationnalisation du G5-Sahel est plus que jamais requise ».

Conakry le 2 mars 2018

Professeur Alpha Condé

Président de la République de Guinée

Transmis par le Bureau de Presse de la Présidence

