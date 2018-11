Attaques et violences contre les opérateurs économiques : le secteur privé condamne et réclame justice (déclaration)

Le secteur privé de Guinée est sorti de son silence, ce lundi, 26 novembre 2018, pour condamner les multiples attaques et violences, visant les biens et installations appartenant aux opérateurs économiques locaux.

A propos de la longue liste d’attaques dont ces derniers sont victimes, les membres du secteur privé, se sont penchés sur le dernier cas en date, à savoir, le vandalisme sur les installations de Guiter Mining, à Banankoro (Kérouané).

La structure, a exigé, à travers une déclaration rendue public au siège du Conseil national du Patronat Guinéen (CNP-Guinée), que justice soit faite pour toutes les victimes de ces agissements néfastes.

Dans cette même déclaration, le secteur privé de Guinée, a rappelé que l’impact négatif de ces comportements sur les entreprises, est extrêmement dommageable et pour l’Etat et pour les investissements nationaux et étrangers.

Ci-dessous, la déclaration du secteur privé :

DÉCLARATION DU SECTEUR PRIVE GUINÉEN

Le Secteur Privé Guinéen compte tenu des multiples attaques et violences qu’il subit en son sein par des actes criminels visant ses biens et ses services, sort de son mutisme, condamne et demande justice pour toutes les victimes des ces agissements néfastes qui, il faut le souligner, ébranlent fortement l’économie nationale et découragent dangereusement tout investissement direct local ou étranger.

Il est bon de rappeler que notre pays, la Guinée a opté pour la libre entreprise et à l’ouverture au monde extérieure, elle ne devrait pas tolérer ce genre d’agissement.

Le signal négatif de ce comportement sur les entreprises est extrêmement dommageable et pour l’Etat Guinéen et pour les investissements nationaux et étrangers.

Le dernier cas fut celui de Guiter Mining, bien que la liste soit longue et non exhaustive.

En effet, le 14 Novembre 2018, la Société Guiter Mining sis à Banankoro a été victime d’une attaque avec une violence inouïe.

Une bande de loubard a fait irruption sur le site de l’entreprise.

Pour un rappel, Guiter Mining a bénéficié d’un permis d’exploitation sur une partie de l’ancien périmètre d’AREDOR EN 2011.

Tous les équipements présents sur le site ont été soit vandalisés, soit purement et simplement calcinés.

Le montant approximatif des dégâts serait selon le rapport provisoire des huissiers de 7 millions USD en mettant du coup au chômage plus de 100 travailleurs, et leurs familles dans la désolation.

Nous attendons de l’Etat que justice soit rendu.

Les commanditaires, les acteurs et leurs complices doivent répondre de leur forfaiture.

Le secteur Privé Guinéen condamne avec la dernière énergie et reste très attentif aux actions que la justice entreprendra pour que pareils comportements ne se reproduisent plus jamais dans le pays.

Le Secteur Privé