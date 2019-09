[Audio] ‘’Aucune imbécillité ne sera tolérée’’. Sékou Koundouno fissure-t-il le FNDC ?

Le ver est dans le fruit. Le Front national pour la défense de la Constitution (FNDC) est au bord de l’implosion. Dans l’émission ‘’La tribune de l’actualité plus’’ de la radio Chérie Fm, Sékou Koundouno du FNDC a ouvert jeudi la boîte de Pandore et on ne sait qui sortirait de là. Il a promis qu’ « aucune imbécillité ne sera tolérée ». Répondant ainsi à la décision de certains responsables de partis politiques membres du FNDC de participer aux consultations nationales.

Plus tard dans la soirée, c’est Boubacar Sidigghi Diallo de l’UMP et proches qui mettent au défi les principaux leaders de l’opposition Cellou Dalein Diallo et Sidya Touré de tenter de les sortir du Front parce qu’ils ont rencontré le Premier ministre. Ça sent du gaz détonnant. Mediaguinee vous propose ci-dessous, le coup -de sang- de Sékou Koundouno…

Mediaguinee