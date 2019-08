Audit sur la participation du Syli à la CAN 2019 : Bantama Sow a reversé au trésor près de 15 milliards francs

On en sait un peu plus sur les dépenses effectuées par le gouvernement pour la participation du Syli national à la dernière édition de la coupe d’Afrique coupe d’Afrique des nations (CAN 2019) en Egypte.

La mission mise en place par le Premier ministre Kassory pour auditer les dépenses effectuées par le Ministère des sports lors de cette compétition de football, a rendu ce jeudi 8 août un rapport préliminaire. Dans ce rapport, la mission a précisé que le gouvernement a dégagé une somme de 86 milliards, 110 millions, 494 mille 543 francs guinéens.

« Pour permettre une pleine réussite à notre participation à cette compétition

africaine, le Gouvernement a dégagé d’importants moyens financiers à hauteur de 86 110 494 543 GNF pour couvrir les primes, le transport, l’achat des équipements, l’hébergement, la restauration de notre délégation. En outre, 1 700 000S US ont été dégagés pour les droits de retransmissions acquis pour la période 2019-2021», peut-on lire dans ce rapport préliminaire.

Plus loin, la mission d’audit a déclaré qu’après l’élimination du Syli en huitième de finale le 7 juillet dernier, le Ministère des sports a reversé au trésor public une somme de 1 million 567 mille 350 dollars soit 14 milliards 950 millions 107 mille 359 francs guinéens.

« (…) Un reversement de 1 567 350 $ US soit 14 954 107 359 GNF a été fait au profit du Trésor Public par le Ministère des Sports », souligne ledit rapport. Ajoutant qu’ « après avoir pris connaissance du rapport d’étape, le Premier ministre a donné des instructions fermes et précises pour que certaines rubriques soient mieux renseignées et développées. Il s’agit entre autres des dépenses prises en charge par la CAF et préfinancées par le Gouvernement, la situation des dépenses effectuées au compte du Comité de Soutien pour un éventuel remboursement sur les fonds collectés ».

A noter qu’une conférence de presse sera animée prochainement par la mission d’audit pour un rapport global et détaillé.

Thierno Sadou Diallo

